Dalla Juventus al Barcellona, accordo raggiunto: colpo a sorpresa

Il mercato regala sempre tante sorprese e l’ultima notizia per molti tifosi rappresenta un vero e proprio colpo di scena inatteso. Il calciatore, infatti, attraverso una trattativa lampo, è pronto a passare a sorpresa dalla Juventus al Barcellona al termine di una trattativa lampo.

Il Barcellona, attraverso la cura Xavi, è tornato nel posto che merita, vale a dire l’Olimpo del calcio. La situazione, però, come è normale che sia, non è ancora florida dal punto di vista economica e da questo punto di vista qualcosa potrebbe cambiare solo nel corso del tempo. Troppo profonda, infatti, è la crisi che attanaglia il club catalano. Adesso, però, in maniera del tutto sorprendente, i catalani sono pronti a chiudere un colpo ad effetto che arriva dalla Juventus, che dunque si prepara a salutare un calciatore. A fare da assist una offerta a sorpresa per un altro calciatore blaugrana pronto a salutare, a questo punto, la Catalogna.

Il campione saluta la Juventus

Dopo aver conquistato la Liga nella passata stagione, il Barcellona chiede a sé stesso per la prossima stagione un cambio di passo dopo la deludente campagna europea dell’anno scorso. Per farlo, ovviamente, servono dei rinforzi ed ora il tifo catalano può esultare per la notizia. E la bomba parte dalla Germania.

Stando a quanto raccontato dalla “Bild“, infatti, l’Arabia Saudita si è fiondata su Robert Lewandowski presentando al Barça ed al calciatore una offerta molto importante. I catalani sono pronti ad accettare perché hanno già individuato il sostituto. Si tratta di Dusan Vlahovic della Juventus, che da tempo sembrava essere uscito dai radar blaugrana. C’è ottimismo in Catalogna a proposito di questa operazione, dal momento che hanno intenzione di approfittare delle difficoltà che sono emerse per chiudere lo scambio tra Juve e Chelsea che vedrebbe Vlahovic andare a Londra e Romelu Lukaku fare il percorso inverso.

Vlahovic al Barcellona, colpo a sorpresa

L’accordo col calciatore potrebbe essere trovato in pochissimo tempo, dal momento che è nota la sua volontà di cambiare aria anche a causa della poca intesa, soprattutto dal punto di vista tattico, con il tecnico Massimiliano Allegri. Si tratta di un profilo che si sposa benissimo con le idee di Xavi, che non a caso lo ha individuato come prima alternativa al polacco.