Che bordata a Lukaku: “Via ad una sola condizione”

Romelu Lukaku sempre più prigioniero del Chelsea, che ha interrotto i contatti con la Juve: può andarsene solo in questo modo.

La trattativa per portare Romelu Lukaku alla Juventus si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Il Chelsea ha infatti comunicato ai bianconeri che non è più intenzionato a portare avanti lo scambio tra il bomber belga e Dusan Vlahovic. I londinesi, infatti, ritengono troppo alta la valutazione dell’attaccante serbo fatta dalla Signora e per questo hanno deciso di mettere fine ai contatti. L’ultimo conguaglio proposto dai Blues era di 25 milioni di euro compresi i bonus: una cifra che da Torino reputano troppo bassa.

La Juve, infatti, era partita con la richiesta di 40 milioni di euro ma con il passare del tempo ha cercato di avvicinarsi alla proposta del Chelsea, scendendo a 30-35 milioni. I londinesi sono interessati a Vlahovic, ma vorrebbero finalizzare lo scambio a cifre più basse rispetto a quelle stabilite dalla dirigenza bianconera.

Non è tutto, perché la Juve deve registrare anche la netta posizione dei tifosi. Nel corso della consueta amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen, tenutasi per la prima volta all’Allianz Stadium, un coro riecheggiato durante il match ha fatto chiaramente capire come la pensa la tifoseria su questa vicenda. “Noi Lukaku non lo vogliamo”, ha cantato il pubblico dello Stadium, che ha poi applaudito ed elogiato Dusan Vlahovic (autore di una doppietta).

Lukaku via dal Chelsea solo così: non ci sono dubbi

L’impressione degli esperti di calciomercato è che la trattativa tra Juventus e Chelsea possa riprendere a condizioni più favorevoli ai Blues. L’alternativa si chiama Bayern Monaco, dato che i bavaresi potrebbero non riuscire ad arrivare a Harry Kane. In quel caso i campioni di Germania si fionderebbero su Vlahovic: con i soldi guadagnati la Juve verserebbe 40 milioni sul conto del Chelsea per portare Lukaku alla Continassa.

Un giro piuttosto complicato, anche perché la valutazione che il Chelsea fa del bomber belga è oltretutto ritenuta esagerata da molti. E’ quello che pensa anche il giornalista Graziano Carugo Campi, che su X – la piattaforma precedentemente nota come Twitter – ha espresso chiaramente la sua opinione in merito.

Per Campi, infatti, il Chelsea è l’unico club che valuta 40 milioni di cartellino più 50 milioni di stipendio lordo (4 anni) “un giocatore di 30 anni fuori rosa“. Sempre secondo il giornalista, i londinesi riuscirebbero a trovare un acquirente solo alle stesse condizioni proposte dall’Inter, ovvero prestito e ingaggio pagato con la cessione di un giocatore della Primavera.