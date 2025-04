Di Maria e Paredes smentiscono coinvolgimento nel caso scommesse

Negli ultimi giorni, il calcio italiano è stato scosso da un’inchiesta riguardante presunti casi di scommesse illegali che coinvolgono diversi calciatori di Serie A.

Tra i nomi emersi figurano quelli di Ángel Di María e Leandro Paredes, entrambi argentini e con trascorsi nel campionato italiano. Tuttavia, entrambi i giocatori hanno prontamente smentito qualsiasi coinvolgimento in attività illecite.​

Ángel Di María è un calciatore argentino nato nel 1988, noto per la sua velocità, tecnica e capacità di assistere e segnare gol. Ha giocato in alcuni dei club più prestigiosi al mondo, come il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e la Juventus, vincendo numerosi trofei, tra cui la Champions League. È anche una figura di spicco della nazionale argentina, con cui ha vinto la Copa América 2021 e la Coppa del Mondo 2022.

Leandro Paredes, anch’egli argentino e nato nel 1994, è un centrocampista di grande visione di gioco e qualità tecnica. Ha giocato per Roma, Zenit San Pietroburgo e Paris Saint-Germain, prima di trasferirsi alla Juventus. Paredes è stato anche parte integrante della nazionale argentina, contribuendo alla vittoria della Copa América 2021.

Le parole di Angel Di Maria e Leandro Paredes

Ángel Di María, attualmente in forza al Benfica dopo una significativa esperienza con la Juventus, ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle accuse. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha affermato:​

“Rispetto a quanto riportato da alcuni giornali, voglio chiarire che non ho mai fatto scommesse illegali di alcun tipo.”​

Questa dichiarazione arriva in seguito alle notizie che lo vedrebbero coinvolto in un’inchiesta su presunti scommesse attraverso piattaforme non autorizzate, sebbene non ci siano indicazioni che tali scommesse riguardassero partite di calcio. ​

Anche Leandro Paredes, centrocampista attualmente alla Roma e con un passato alla Juventus, ha sentito la necessità di intervenire pubblicamente. Sempre tramite una storia su Instagram, ha dichiarato:​

“In merito a quanto diffuso da alcuni organi di stampa intendo chiarire che non ho mai effettuato scommesse di alcun tipo.”​

Le accuse nei suoi confronti riguarderebbero presunti scommesse su piattaforme illegali, inclusi giochi come il poker, ma non sarebbero state effettuate su partite di calcio.

Secondo le informazioni riportate, le autorità italiane stanno indagando su 12 calciatori di Serie A per il loro presunto coinvolgimento in attività di scommesse illegali. Le indagini riguardano scommesse effettuate su piattaforme non autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con attività che si sarebbero svolte tra dicembre 2021 e ottobre 2023. È importante sottolineare che, al momento, non ci sono evidenze che i giocatori abbiano scommesso su partite di calcio.

Le dichiarazioni di Ángel Di María e Leandro Paredes contribuiscono a chiarire la loro posizione riguardo alle recenti accuse. È fondamentale attendere gli sviluppi delle indagini ufficiali prima di formulare ulteriori conclusioni, garantendo il rispetto del principio di presunzione di innocenza per tutti i coinvolti.​