Inter-Bayern Monaco, ecco come ci avviciniamo alla partita

L’Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì 15 aprile 2025 alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’Allianz Arena, i nerazzurri cercano di difendere il vantaggio per accedere alle semifinali della competizione.​

Lunedì 14 aprile, la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile per la rifinitura, prevista alle ore 16:45. Successivamente, alle ore 14:00, il tecnico Simone Inzaghi e un giocatore nerazzurro terranno la consueta conferenza stampa pre-partita presso il centro sportivo. Nel frattempo, il Bayern Monaco svolgerà il proprio allenamento alle ore 13:00 nel centro sportivo di Säbener Straße, mentre l’allenatore Vincent Kompany e un calciatore bavarese parleranno ai media alle ore 19:30 nella sala stampa di San Siro .​

Durante la conferenza stampa, Simone Inzaghi ha sottolineato l’importanza della partita e la necessità di mantenere alta la concentrazione: “Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Dobbiamo replicare la prestazione dell’andata, giocando con intensità e organizzazione.” Il tecnico ha anche evidenziato la stanchezza accumulata dalla squadra, impegnata su tre fronti: “Abbiamo già disputato 48 partite in questa stagione, e la fatica si fa sentire, sia fisicamente che mentalmente. Ma i ragazzi stanno dando tutto per questi colori” .​

La situazione della squadra

L’Inter arriva a questa sfida con alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. In particolare, le condizioni di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco saranno valutate fino all’ultimo momento. Il tecnico potrebbe optare per una formazione simile a quella dell’andata, con Yann Sommer tra i pali, una difesa a tre composta da Pavard, De Vrij e Acerbi, e un centrocampo folto per contrastare la fisicità del Bayern. In attacco, Lautaro Martínez e Marcus Thuram dovrebbero guidare l’offensiva nerazzurra.​

Il Bayern Monaco arriva a Milano con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata. La squadra di Kompany, reduce da un pareggio nel Klassiker contro il Borussia Dortmund, cercherà di sfruttare l’esperienza europea e la qualità dei propri giocatori per mettere in difficoltà l’Inter. Particolare attenzione sarà rivolta a giocatori come Leroy Sané e Harry Kane, capaci di cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento.​

Il match sarà trasmesso in diretta su Prime Video. Inoltre, sarà possibile seguire aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali del club e le principali testate sportive.​

Con l’Inter determinata a raggiungere le semifinali e il Bayern Monaco pronto a dare battaglia, si preannuncia una serata di grande calcio a San Siro. I tifosi nerazzurri sperano di vivere un’altra notte magica in Champions League.