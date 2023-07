Il colpo di scena riguarda il Cholo Simeone, che saluta così l’Atletico Madrid, di fronte a quello che è un contratto biennale.

Il tecnico argentino, che ha passato praticamente una vita all’Atletico Madrid da quando è diventato allenatore, dopo alcune esperienze vissute anche in Italia, potrebbe finire altrove, firmando un contratto fino al 2025.

Salutando così i Colchoneros, dopo l’esperienza che ha portato a vincere ben due titoli in circa 10 anni, un’impresa incredibile considerando il “monopolio” di Real Madrid e Barcellona in Liga. Sfiorata anche la Champions League, ora è altrove che potrebbe vincere titoli, con un contratto importante che il club gli avrebbe proposto.

Simeone, contratto biennale e addio all’Atletico: la destinazione

È arrivata questa mattina la notizia legata la futuro di Diego Simeone, tecnico argentino che in più occasioni era stato accostato al calcio italiano.

In Serie A c’è chi ha fatto sul serio per Simeone che, per venire in Italia ad allenare, è costretto a ridursi drasticamente un ingaggio che è totalmente fuori dalla portata per l’economia di ogni club italiano. I 40 milioni di euro all’anno che guadagna all’Atletico Madrid non sono possibili neppure nei club più importanti d’Italia.

Altrove però, oltreoceano, c’è chi farebbe follie per averlo. In Arabia Saudita c’è chi si spinge magari pure oltre i 40 milioni di ingaggio per avere Diego Pablo Simeone in panchina, per permettere al calcio della Saudi Pro League di continuare la sua crescita e internazionalizzazione del calcio saudita.

Simeone in Arabia Saudita: la notizia

Il “Cholo” Simeone potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e il calcio europeo, dopo i diversi accostamenti anche al calcio italiano.

Si era vociferato di un suo approdo all’Inter o al Napoli dove milita il figlio Giovanni, ma le cose sono risultate impossibili a causa del suo pesantissimo ingaggio. Un ingaggio che però risulta essere alla sua portata, considerando quelle che sono le cifre faraoniche che girano nel campionato saudita, destinato a diventare uno dei campionati con più appeal al mondo, da qui in avanti. Anche Simeone è dunque finito nel calderone dei nomi bollenti per le panchine in Arabia Saudita. Il Cholo è tentato dall’idea di portare le sue idee nel calcio arabo, consentendo la crescita esponenziale ad un Paese che ha voglia di continuare a crescere dopo quanto già mostrato nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Ultime su Simeone: all’Al-Ahli, ecco chi allenerebbe

Finirebbe all’Al-Ahli il Cholo Simeone, lì dove non mancano i nomi di diversi campioni. E, col suo approdo, il club gli consentirebbe altri acquisti, per scelta sua. Dopo aver già preso Mendy tra i pali e Firmino in attacco, Mahrez è un altro colpo in chiusura e con l’arrivo di Simeone, dalla promozione appena ottenuta in Saudi Pro League, il club saudita si mette in corsa per il titolo.