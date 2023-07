Il Milan è il passato, pronta una nuova avventura per Maldini

Più di un mese fa Paolo Maldini si è lasciato, male, col suo amato Milan, conseguenza ad un rapporto lavorativo mai sbocciato col presidente rossonero Gerry Cardinale. Una situazione del genere ha decisamente segnato l’ex direttore sportivo del club meneghino che, comunque, ha intenzione di mettersi nuovamente in gioco.

Rifarlo non sarà sicuramente semplice, ma Paolo Maldini è motivato dalla voglia di voler dimostrare ai suoi ex capi che le decisioni -affrettate- prese un mese fa alla fine non sono state quelle più giuste.

Adesso, però, il Milan è il passato di Paolo Maldini, non più il presente, e nonostante la leggenda italiana sarà per sempre legata ai colori rossoneri, è il momento, per tutti, di andare avanti, ed il dirigente italiano è pronto a farlo dopo accettando una nuova e stimolante avventura in carriera.

Il Milan è il passato: Maldini pronto a tornare in scena

Per come sono andate le cose, potremmo dire senza problemi che il Milan e Maldini si sono lasciati malissimo dopo tanti, forse anche troppi anni d’amore, scenario che ha inevitabilmente condizionato la piazza rossonera che si è schierata immediatamente dalla parte del suo eterno capitano.

Cardinale, così come Furlani e Moncada, è però andato avanti per la sua strada, non sentendo più di tanto quanto accadeva fuori, con l’obiettivo di lavorare a modo suo per raggiugnere gli obiettivi prefissatosi per il Milan. Il club rossonero ha dunque già superato la separazione da Paolo Maldini, step che sarebbe pronto a fare anche il dirigente italiano stando alle ultime notizie. Ripartire dopo aver lasciato, in questo modo, il tuo “posto sicuro” non è di certo la cosa più semplice che esista, ma c’è bisogno di andare avanti, e le ambizioni spesso tendono a coprire il dispiacere.

A fronte di questo, stando anche a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, Paolo Maldini è pronto a valutare ogni opzione per il suo futuro, anche la stessa Serie A, perché desideroso di tornare a mettersi in gioco.

Sgarro al Milan, Maldini in Serie A? Le ultime

Maldini potrebbe meditare un clamoroso sgarro al Milan di Gerry Cardinale accettando l’incarico di direttore sportivo per un altro club di Serie A. Qualora questo scenario dovesse verificarsi potrebbe accadere dell’incredibile, un qualcosa che mai nessuno si sarebbe realmente aspettato, ma al momento la realtà è che il legame col club rossonero è talmente viscerale che Maldini difficilmente si potrebbe vedere alla guida di un’altra squadra.

Il calciomercato dei dirigenti, così come quello dei calciatori e degli allenatori, è un qualcosa di imprevedibile, e dunque anche in questo caso mai dire mai, anche perché sempre di lavoro si sta parlando, ma quando si parla di Maldini e Milan è difficile che qualcosa accadere di diverso da quello che la storia ci insegna.

Niente Serie A ma possibile ruolo in FIGC per Maldini

L’ipotesi Serie A per Paolo Maldini è difficile ma non del tutto accantonata. Diverse squadre lo hanno contattato nel corso delle ultime settimane, anche alcune dall’Arabia, ma nelle ultime ore sta invece prendendo quota per il futuro dell’ex direttore sportivo del Milan è invece un ruolo -anche importante- in FIGC.

Attualmente in vacanza, Paolo Maldini sta riflettendo, tanto, sul suo futuro, anche perché le ipotesi in ballo ci sono. Al momento, però, l’impressione è che nulla sia stato effettivamente deciso, e dunque non ci resta dunque che aspettare alcune settimane per avere un quadro molto picchiare sul futuro dell’ex Milan.