Costume minuscolo: Giulia De Lellis lascia senza parole

Giulia De Lellis sfoggia un costume di dimensioni molto ridotte e manda in visibilio i follower: la foto fa il pieno di like.

Il 2023 è stato finora un anno molto produttivo per Giulia De Lellis, che abbiamo potuto apprezzare alla conduzione del talent Call of Beauty su Real Time in compagnia del make-up artist Manuele Mameli.

Non è tutto, perché l’influencer nata a Zagarolo (Roma) e cresciuta a Pomezia ha dato vita anche a una nuova linea di prodotti per la cura della pelle, che prende il nome di ‘Audrer’. Soddisfazioni importanti dal punto di vista professionale per la De Lellis, che in precedenza aveva anche condotto la prima edizione italiana del reality Love Island su Discovery+.

In questi giorni Giulia De Lellis ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza per ricaricare le batterie in vista degli impegni futuri. Il volto noto della TV, diventata famosa soprattutto grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, è infatti volata in Grecia assieme ad alcune amiche, precisamente nella meravigliosa isola di Mykonos.

La showgirl si è recata in Grecia senza il suo attuale compagno, Carlo Gussalli Beretta, rampollo della famiglia Beretta. Proprio a Mykonos la De Lellis si è incrociata con il suo grande ex, Andrea Damante, che si trova sull’isola greca in compagnia della sua fidanzata, Elisa Visari. Qualche mese fa era circolata la voce di un riavvicinamento tra i due, complice una presunta crisi tra Damante e la sua compagna, ma alla fine entrambi hanno deciso di proseguire le loro vite l’uno lontano dall’altra.

Giulia De Lellis clamorosa, lo scatto infiamma Instagram: fan in estasi

Nel corso della sua vacanza greca Giulia De Lellis ha voluto regalare qualche scatto mozzafiato ai suoi tantissimi follower su Instagram. La showgirl si è infatti mostrata prima in piscina con un costume arancione e poi in topless, con le sue splendide forme coperte a fatica dalla mano sinistra.

Giulia De Lellis non si è accontentata e ha deciso di dare ulteriori emozioni agli oltre 5,3 milioni di follower che la seguono su Instagram. La foto più recente, scattata sempre in Grecia, immortala l’influencer su un divano, con dietro lo splendido panorama dell’isola greca. Tuttavia, lo sguardo degli ammiratori non si concentra sul magnifico orizzonte ma sull’altrettanto eccezionale fisico della De Lellis.

La conduttrice indossa infatti un costume minuscolo che non riesce a contenere le sue curve da capogiro. Sotto al post sono comparsi tantissimi complimenti da parte dei fan. “Sei stupenda, ogni giorno sempre più“, si legge in un commento, mentre un altro follower ritiene che la De Lellis sia “bellissima“.