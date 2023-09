Diego Simeone in Serie A nel 2024: la notizia è certa

Diego Simeone allenerà in Serie A nella prossima stagione? È ancora uno degli allenatori più influenti del calcio europeo e deve decidere a breve il suo futuro.

Con l’Atletico Madrid ha scritto intere pagine di storia e vuole continuare a farlo. Dopo un paio di stagioni non esaltanti, il suo obiettivo è quello di tornare a vincere prima di stabilire con certezza il suo futuro. Dentro o fuori dai Colchoneros dopo una vita vissuta con il club madrileno.

Per Simeone sono da sempre aperte le porte della Serie A e dei top club italiani che sperano nel suo ingaggio per avere un top in panchina.

Simeone e l’Atletico Madrid al bivio: le ultime

La stagione appena iniziata sarà fondamentale per Diego Simeone e l’Atletico Madrid. Il tecnico argentino ha fatto benissimo nella sua carriera a Madrid e vorrebbe continuare anche in questa stagione sulla stessa strada. Ha un solo anno di contratto ma ha già dichiarato l’obiettivo: tornare a vincere trofei.

Il ruolo di terza forza della Spagna sta stretto a Simeone, all’Atletico Madrid e anche ai tifosi e in questa che potrebbe essere la sua ultima stagione, c’è voglia di vincere qualcosa.

Ma ora si è arrivati al bivio: addio a fine stagione o rinnovo del contratto con l’Atletico Madrid. Il suo futuro è tutto da scrivere e ci sono anche le sirene della Serie A per “El Cholo”.

Serie A per Simeone: la decisione per il futuro

Diego Simeone è uno degli allenatori più ricercati d’Europa. Il tecnico argentino ha fatto molto bene in tutta la sua carriera ed è uno dei più ambiti anche per la Serie A. Da sempre ci pensa l’Inter che in caso di addio a Simone Inzaghi potrebbe puntare sull’ex centrocampista nerazzurro. Nelle scorse stagioni è stato già chiacchierato il suo ritorno ma poi non c’è mai stato l’affondo decisivo.

Inzaghi ha una situazione ancora poco chiara con l’Inter. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e non si è ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Ne ha parlato con la società per tutta l’estate ma non è ancora arrivata la firma. Per questo non è da escludere la possibilità di riconsiderare il suo futuro, tenendo d’occhio anche quello di Simeone.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, però, l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di liberare Simeone e vuole continuare con lui.

Simeone firma il rinnovo all’Atletico Madrid: niente Serie A

Arrivato nel 2011 all’Atletico Madrid, Simeone può continuare “a vita” con i Colchoneros. Ad oggi non ci sono ancora gli accordi per firmare il suo rinnovo con il club spagnolo e solo durante la stagione ci saranno i colloqui con la dirigenza rojiblanca.

Niente Serie A, dunque, per Simeone che continuerà in Spagna anche in futuro. Anche nelle sue idee c’è la volontà di restare lì dove ah scritto la storia.