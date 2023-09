Cremaschina l’ha fatto ancora: costume esplosivo

Laura Cremaschi non delude mai le aspettative dei fan, ennesimo scatto pazzesco: l’estate non finisce ancora, che visione in costume

Per i suoi appassionatissimi telespettatori, abituati a vederla per gran parte dell’anno sul piccolo schermo, in questo periodo c’è stata certamente un po’ di nostalgia della splendida Laura Cremaschi. Una nostalgia che abbiamo però potuto combattere grazie ai suoi scatti su Instagram, dove la modella e showgirl è sempre molto attiva, mettendo in evidenza una sensualità favolosa.

La celebre “webstar” del programma Avanti un Altro è diventata in questi anni una presenza irrinunciabile in tv e per la community. Naturale, vista la sua bellezza eclatante, che i meglio informati conoscevano già da diverso tempo. Laura si era fatta notare anche in passato, quando da giovanissima aveva vinto la fascia di Miss Padania (era il 2006) e quando si era data ai pronostici sexy su Instagram, sfoderando pose ultra provocanti per indicare i possibili risultati delle partite di Serie A.

Nel corso del tempo, il suo fascino non si è per nulla smarrito, anzi si è clamorosamente incrementato. E non stupisce che nel corso della bella stagione il suo profilo sia stato uno dei più cliccati in assoluto. Laura, con la sua silhouette inconfondibile e suadente, lascia sempre il segno e fa strage di cuori. L’attesa per rivederla in una nuova stagione di Avanti un Altro, programma di Paolo Bonolis che anche grazie a lei ottiene un grande successo di pubblico, cresce in maniera spasmodica.

Laura Cremaschi, la camicetta si apre: saluto all’estate stupendo, lato A in risalto

Anche Laura sa che l’estate ormai si sta concludendo. E per questo, tributa alla stagione un saluto speciale, utilizzando nella didascalia dell’ultimo post un celebre ritornello dei Righeira: “L’estate sta finendo, e un anno se ne va“.

Lo scatto non può che fare il pieno di like per l’ennesima volta, grazie alla solita visione mozzafiato proposta ai fan. Laura apre la camicetta e lascia emergere il costume che incornicia a meraviglia le sue forme sinuose e incontenibili. Una scollatura da paura, il cuore degli ammiratori batte forte e arrivano oltre ai like anche tantissimi messaggi, che omaggiano la sua bellezza senza fine. Laura si prepara a tornare alla vita di sempre con il sorriso e più in forma che mai.