“El Bufalo” Morelos il colpo a parametro zero: in Serie A

Il calciomercato volge al termine ma ci sono ancora molte squadre di Serie A non complete: ora l’obiettivo è “El Bufalo” Morelos.

I club di Serie A hanno condotto un mercato molto importante e sono pronti a iniziare la stagione nel migliore dei modi per arrivare alla conclusione della stagione con tutti gli obiettivi raggiunti. Gli allenatori hanno deciso di mettere in piedi una rosa a propria immagine e somiglianza ma hanno chiesto ulteriori miglioramenti alle dirigenze, anche a bocce ferme.

C’è il calciomercato degli svincolati che può dare una grossa mano nei giorni successivi alla chiusura del mercato ordinario e completare definitivamente le rose.

Calciomercato, c’è “El Bufalo” Morelos per l’attacco

Il calciomercato di Serie A è stato poco dispendioso ma molto intelligente. Se in Premier League e in Arabia Saudita ci sono state spese folli che hanno contribuito al miglioramento anche dell’appeal dei rispettivi campionati (soprattutto quello saudita), in Serie A si è deciso – anche per necessità – per una spending review molto corposa. Le squadre non hanno potuto spendere troppo in entrata e hanno cercato soprattutto di cedere per tenere a bada i conti a bilancio.

Il mercato estivo non è stato molto esaltante dal punto di vista dei nomi dei calciatori che sono arrivati ma tanti club hanno deciso di puntare sui “craque” che l’Europa e il mondo stanno osservando da molto tempo.

Dal 2 settembre ci sarà solo il calciomercato degli svincolati e tra i nomi di lusso c’è sicuramente quello di Alfredo Morelos.

Serie A: opzione Morelos per l’attacco

“El Bufalo” Morelos è un’opzione per la Serie A. L’attaccante colombiano è senza contratto dal 1° luglio e dopo l’addio ai Rangers è ancora in cerca di una soluzione che possa soddisfare le sue richieste economiche ma soprattutto di campo. Ha esperienza da vendere anche a livello internazionale e potrebbe essere la sorpresa del mercato degli svincolati.

L’Atalanta è uno dei club che ha mostrato interesse per Morelos. I nerazzurri bergamaschi hanno perso Hojlund e Zapata per affidarsi a Gianluca Scamacca e a El-Bilal Touré ma proprio quest’ultimo sarà fuori diversi mesi e sarà importante poter avere un parco attaccanti ancora più pronto.

Morelos è svincolato e potrebbe essere il profilo perfetto per Gasperini. Attaccante puro che sa far male in area di rigore ma è anche molto mobile e bravo nel gioco con i compagni.

Morelos all’Atalanta? Nodo ingaggio

Morelos può essere il colpo giusto per l’Atalanta. L’unico problema che sembra interporsi per la riuscita dell’affare è l’ingaggio del “Bufalo”.

Con i Rangers ha guadagnato 2 milioni di euro a stagione, cifre che la Dea non vorrebbe raggiungere per un quarto attaccante – in rosa c’è ancora Luis Muriel – e sta valutando con cura se affondare il colpo.