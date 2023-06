Diletta Leotta molestata, il racconto schock

Racconto terribile della giornalista Diletta Leotta che, nel corso di un’intervista, ha reso noto tutti i particolari riguardo una molestia.

Grande indignazione per il racconto di Diletta Leotta che ha ammesso di aver subito una molestia. Dopo anni di distanza, la giornalista ha trovato il coraggio per denunciare tutto. Durante l’intervista ha rivelato anche i particolari di questo episodio davvero riprovevole.

Intervistata dal settimanale Grazia, Diletta Leotta ha racconto di aver subito una molestia quando era adolescente. Purtroppo episodi del genere capitano sempre più spesso, ed è per questo che la testimonianza della Leotta può fare da apripista ad altre ragazze, che nel corso degli anni hanno subito lo stesso tipo di tormento.

Diletta Leotta molestata, il racconto della giornalista

Nel corso degli anni il movimento #MeToo ha portato avanti numerose storie di donne dello spettacolo, e non solo, vittime di molestie. Questa volta è la giornalista Diletta Leotta a raccontare la sua personale esperienza.

A distanza di anni, la giornalista ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente l’episodio. il suo racconto è stato accolto con solidarietà e sostegno da parte di numerose persone. Ecco la storia della molestia subita da Diletta Leotta quando era ancora adolescente.

“Quando ero adolescente ha avuto una brutta esperienza con un professore di ginnastica. Mi faceva indossare i leggings ed una volta ha avuto degli atteggiamenti molesti”, così la giornalista che è entrata successivamente in alcuni particolari. “Una volta mi diede uno schiaffetto sul sede e sussurrava cose tipo, ‘Il biscotto me lo fai inzuppare?'”.

Una storia incredibile che ha portato i genitori di Diletta Leotta ad intervenire.

Diletta Leotta molestata da un professore quando era ancora adolescente

Ecco come s’è conclusa la vicenda legata alla molestia del professore verso Diletta Leotta.

“All’inizio non capivo il significato di quelle parole ed è per questo che dopo quell’episodio sono tornata a casa ed ho riferito tutto a mio padre. Il professore è stato sospeso e mandato via dalla scuola”.

Infine, Leotta s’è soffermata anche sui commenti delle persone verso il suo fisico. “Posso dire che delle volte provo un certo imbarazzo, sento sempre gli occhi di tutti addosso. Sono fastidiosi, alcuni sguardi davvero volgari e viscidi anche allo stadio”.