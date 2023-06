Follia Inter, rischio Lukaku: cifre folli

L’Inter deve fare i conti con il futuro di Romelu Lukaku: ecco cosa sta accadendo intorno al bomber, annuncio a sorpresa

Il calciomercato sta inevitabilmente volgendo su di sè l’intera attenzione della quasi totalità dei top club europei. Tra questi vi è chiaramente anche l’Inter di Simone Inzaghi. Reduce da una stagione assolutamente positiva e ‘macchiata’ solo dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, la ‘Beneamata’ deve adesso fare i conti con il progetto che riguarderà la squadra del futuro.

Sono diversi i cambiamenti già messi in preventivo da Beppe Marotta e Piero Ausilio: uno su tutti la partenza di Milan Skriniar che, dopo aver trovato l’accordo col PSG oltre sei mesi fa, è destinato ad essere protagonista sotto la Tour Eiffel.

Al di là di Barella e Brozovic, con quest’ultimo molto vicino all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, c’è un profilo che su tutti sta agitando non poco le acque nerazzurre. Romelu Lukaku sta per vedere scadere il prestito gratuito annuale con il quale il Chelsea ha concesso il ritorno nella Milano nerazzurra del forte attaccante belga. ‘Big Rom’ non ha mai nascosto il suo fortissimo legame con l’Inter e la voglia di continuare la carriera agli ordini di Simone Inzaghi.

Un’opzione che rimane viva: ma non è l’unica. Negli ultimi giorni si è parlato con forza anche di Milan. A maggior ragione dopo che i rossoneri hanno perso Marcus Thuram, finito a parametro zero proprio ai nerazzurri. Il destino potrebbe portare Lukaku nuovamente all’Inter, si è parlato infatti con insistenza di un possibile ritorno del centravanti.

Colpo Lukaku: “Così è un mezzo rischio”

Ma non più a titolo temporaneo, niente prestito: il Chelsea punta finalmente ad incassare con un’operazione onerosa, dopo aver pagato il suo cartellino – tra l’altro, proprio all’Inter – 113 milioni di euro nell’estate 2021. Riguardo alla possibilità che alla fine Lukaku torni a vestire la maglia del club di Steven Zhang è intervenuto Tony Damascelli. Il giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è stato estremamente critico sulla possibilità nerazzurra di continuare a puntare sul bomber del Belgio.

“L’operazione Lukaku non mi trova entusiasta”, ha detto Damascelli sottolineando come l’Inter finirebbe per investire molto, con un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno, per un calciatore che non ha dimostrato grande continuità nel suo ultimo anno milanese. “Ha vissuto una stagione contraddittoria”, ha concluso Damascelli sottolineando – a suo parere – come un investimento in prestito alla cifra sopracitata sia un mezzo rischio per la società meneghina.

Ci sarà, insomma, da riflettere a lungo prima di provare a mettere nero su bianco un nuovo accordo tra Inter e Chelsea per incanalare Romelu Lukaku verso una nuova avventura in maglia nerazzurra.