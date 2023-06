Dimissioni a sorpresa, iscrizione a rischio: c’è preoccupazione

Ogni estate ricompare la stessa storia: c’è tanta preoccupazione per la prossima stagione, dimissioni a sorpresa. Cosa succede ora?

Ancora problemi per il regolare svolgimento del prossimo campionato di Serie B. Novità importanti dopo le domande di iscrizioni ancora in bilico per il regolare svolgimento. C’è tanta preoccupazione viste le ultime notizie ufficiali nelle ultime ore.

Dalle stelle alle possibile stalle per il Lecco. Dopo la gioia per la promozione in Serie B, il club lombardo potrebbe non partecipare al prossimo campionato cadetto dopo 50 anni dall’ultima volta. La domanda di iscrizione è stata bocciata per la voce sullo stadio, che non è a norma al momento.

Bisognerebbe subito partire con tanti lavori da fare, come illuminazione e tornelli in primis, ma non è tutto possibile. La volontà è quella di trovare uno stadio a norme in breve tempo: l’ipotesi più accreditata è quella di Padova, ma che dista a ben 236 km come riportato da La Gazzetta dello Sport. Anche qui ci sarebbero problemi dovuti alla presentazione con la documentazione per il Comune. La preoccupazione, però, non arriva soltanto dal caso Lecco.

Dimissioni Cda, la paura di Balata per il caso Reggina: la ricostruzione

Ultime ore frenetiche anche a Reggio Calabria con le dimissioni del presidente Marcello Cardona e di tutto l’intero Cda della Reggina: l’annuncio è stato dato direttamente dal proprietario del club calabrese, Felice Saladino, attraverso un comunicato ufficiale.

Così lo stesso presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha espresso tanta preoccupazione per le ultime notizie provenienti in casa Reggina dopo le dimissioni del Cda. Come riportato dall’Ansa, l’obiettivo è quello di andare avanti per salvaguardare il merito sportivo, evitando così problemi che potrebbero arrecare gravi danni al movimento della Serie B e a tutte quelle società che hanno sempre rispettato le regole e le norme federali.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ancora non si conosce se la domanda d’iscrizione presentata dalla Reggina sarà accettata visto che non sarebbe presente un pagamento da 757mila euro per quanto riguarda la ristrutturazione del debito concordato con il Tribunale di Reggio Calabria.

Il motivo sarebbe dovuto al fatto che per il Tribunale questa somma va pagata entro il 30 giugno, mentre per le norme FIGC dovrebbe essere aggiunta subito al momento dell’iscrizione. In breve tempo bisognerà risolvere tutto per delineare così i prossimi impegni in Serie B.