L’Inter tenta il colpaccio in Serie A: scambio con Gosens

Pronto il super colpo per l’Inter in Serie A: il sacrificato sarebbe Robin Gosens, che ha ormai perso il posto a favore di Dimarco

L’Inter sta cercando di pianificare un mercato low cost ma con profili molto interessanti, per accrescere ancora di più il livello della rosa di Inzaghi. Il principale obiettivo resta la permanenza di Lukaku, per il quale si tratta con il Chelsea, poi si passerà al tema esterni, con un (ex) big in uscita da Appiano Gentile. Robin Gosens, infatti, potrebbe partire per lasciare spazio ad un giovane talento della Serie A.

L’Inter ha sfiorato a Istanbul l’impresa più grande: riuscire a battere il City di Guardiola. La squadra di Inzaghi è arrivata davvero ad un passo dalla Champions League, fermata solo dalla bravura di Rodri e dall’imprecisione di Lukaku. I nerazzurri sanno comunque di aver completato una grande stagione, con il terzo posto in Serie A e con la conquista di due coppe nazionali.

Inzaghi si è confermato ancora una volta uno specialista delle gare ad eliminazione diretta e per questo si è guadagnato la permanenza anche il prossimo anno. Ora inizia la fase di pianificazione del mercato che dovrà portare anche ad alcune cessioni per finanziare i colpi in entrata. La vicenda Skriniar, accordatosi da svincolato con il Psg già da mesi, non dovrebbe essere l’unica. Come il difensore polacco, ad esempio, potrebbe partire anche Brozovic, tentato dai fantamilioni dell’Arabia Saudita.

L’Inter vuole imbastire uno scambio con la Roma: Gosens in cambio di Zalewski

Il grande obiettivo di Marotta e Ausilio, come detto, sarebbe quello di confermare Romelu Lukaku davanti, specie considerando il possibile trasferimento in Turchia di Dzeko. Con il Chelsea la trattativa è a buon punto e si conta di chiuderla con un altro prestito oneroso.

Sistemato l’attacco, l’Inter deve pensare anche alle fasce. A destra Bellanova non è stato riscattato e Dumfries viene dato in partenza (United e Chelsea su di lui). Urge quindi trovare un jolly utile su entrambi i lati, possibilmente giovane.

Il profilo giusto, per cui i nerazzurri hanno già chiesto informazioni in queste ore, sembra essere quello di Nicola Zalewski. L’esterno polacco della Roma non è reduce da una splendida stagione e potrebbe essere sacrificato dai giallorossi nel nome del Financial Fair Play. La valutazione che ne fa Tiago Pinto è di 20 milioni di euro, praticamente la stessa di Gosens.

All’Inter non dispiacerebbe mettere in piedi uno scambio alla pari, sistemando anche con una buona plusvalenza il bilancio. Dal canto suo anche la Roma è attratta dalla stessa prospettiva e non farebbe barricate per trattenere il laterale sinistro classe 2002. Vedremo se alla fine Gosens sbarcherà alla corte di Mourinho in cambio di uno di quei giovani che lui è stato bravissimo a plasmare in questi due anni nella Capitale.