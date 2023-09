Doping Pogba: colpa di una crema vaginale, la verità

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il caso di doping di Paul Pogba che sta mettendo a serio rischio se stesso con la propria carriera e la Juventus.

Momento complicato quello per il centrocampista francese che dovrà trovare la migliore soluzione possibile ora che arriverà una squalifica nei suoi confronti per essere risultato positivo ai test antidoping.

Una vicenda che ricorda anche qualcosa già avvenuto in passato e ora spuntano retroscena e verità su tutti i fronti riguardo quelli che possono essere gli indizi che coinvolgono il giocatore francese.

Caso Pogba: doping e squalifica

Sono stati giorni difficili queste per Paul Pogba e potrebbero arrivarne altri ancora più complicati per il giocatore della Juventus che da un momento all’altro potrebbe interrompere tutti i rapporti con la società bianconera che chiederà un risarcimento danni come anche i vari sponsor. Rovinata l’immagine e ora si cerca di capire quella che è la verità in merito a questa vicenda.

Non è la prima volta che si parla di doping in Serie A e anche in passato, oltre a Pogba, ci sono stati anche altri grandi giocatori che hanno avuto a che fare con questa vicenda triste e che potrebbe compromettere per sempre il resto e gli ultimi anni di carriera del centrocampista francese.

Perché ora vengono svelati le varie e possibili cause dei motivi per cui Pogba è stato trovato positivo al testosterone e sia ora accusato di doping. Vuole provarne a capire di più anche la stessa società bianconera della Juve che ancora non si è espressa.

Doping Serie A: caso Borriello, la verità sulla crema di Belen

In passato, una situazione simile a quella che è accaduta a Pogba l’ha vissuta Marco Borriello, storico attaccante italiano che poi si rilanciò con la carriera al Genoa in quegli anni. Intanto, in quei tempi il noto e bello calciatore, aveva una relazione con la nota argentina showgirl Belen Rodriguez.

Proprio Marco Borriello in una lunga intervista al Corriere della Sera ha poi svelato a distanza di anni cosa accadde con la squalifica per doping. Queste parte delle sue parole:

“Ho pagato anche per colpe non mie nella storia del doping per il cortisone. Quando venni trovato positivo la colpa venne scaricata sulla crema vaginale di Belen. Ma le due molecole di cortisone che trovarono erano contenute solo in un farmaco che si chiama deltacortene. Qualcuno deve pagare per essere rimasto fermo 6 mesi”.

Squalifica Pogba: la decisione del giocatore e della Juve

In vista di quella che sarà ora la possibile maxi squalifica per Pogba sul caso di doping che verranno poi prese delle decisioni. Lo stesso giocatore dovrà decidere se portare avanti una battaglia per quanto riguarda un ricorso o penserà seriamente a quello che può essere il ritiro dal mondo del calcio.

La Juventus a quel punto si andrebbe a liberare del pesante ingaggio di Pogba che se squalificato per doping dovrà stare fermo da 2 a 4 anni e a quel punto è quasi impossibile anche pensare che tornerà poi a giocare a calcio a certi livelli.