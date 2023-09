Juventus, Berardi c’è! Cosa ha convinto il Sassuolo

La Juventus non ha perso di vista il suo grande obiettivo di mercato. Domenico Berardi è rimasto al Sassuolo ma sogna il bianconero

Cristiano Giuntoli ha messo a segno pochissimi colpi nell’ultima campagna acquisti, tenendo presente i limiti di bilancio e l’esclusione dalle coppe europee. Eppure su Berardi non finisce qui.

Il mercato non si ferma mai, frase tanto abusata quanto vera in questo periodo storico del calcio. Da pochissimo si è chiuso la finestra dell’Arabia Saudita, mentre ad esempio in Turchia è ancora possibile acquistare giocatori. Esistono poi le liste degli svincolati, da cui si può attingere per un altro mese abbondante. Ovvio che in un panorama del genere le occasioni non manchino e soprattutto ci si può già sbizzarrire in vista di gennaio.

Il cosiddetto mercato di riparazione (un tempo) altro non è un modo per rimediare magari a qualche errore commesso in estate o ad operazioni solo rimandate per motivi di tempo. Ad esempio la stessa Juventus non ha potuto mettere mano in modo profondo alla propria rosa in questa finestra appena conclusa. Giuntoli ha incontrato qualche difficoltà nelle cessioni e della definizione degli obiettivi e non ha inciso fino in fondo con le sue scelte.

Juventus, per Berardi si studia un accordo a gennaio

C’è però un nome che a Torino è segnato in rosso sull’agenda di Giuntoli e di Allegri, ovvero Domenico Berardi. Stiamo parlando di un vecchio pallino della “Vecchia Signora” che su di lui aveva puntato già nel 2014, nell’ultimo periodo della gestione di Antonio Conte.

All’epoca, nonostante un diritto di prelazione e un sostanziale accordo con il Sassuolo, il ragazzo preferì rimanere nella sua comfort zone, non accettando il trasferimento. A distanza di 9 anni, quest’estate la situazione si è capovolta. Berardi e la Juve erano d’accordo per l’approdo alla Continassa e il club di Carnevali si è messo di traverso. Metodi di pagamento e valutazione del cartellino non coincidevano e si è chiuso con un nulla di fatto.

A gennaio però la situazione potrebbe cambiare. Il calciatore calabrese nel 2024 entrerà nel suo trentesimo anno d’età e Carnevali, che è uno scafatissimo uomo mercato, sa fin troppo bene che questa potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare davvero dal suo cartellino. Ecco perché, dopo le resistenze di questa estate, la prossima sessione di mercato potrebbe rivelarsi decisiva.

La volontà del ragazzo e l’eventuale disponibilità ad alzare l’offerta da parte della Juve potrebbe però riaprire il discorso già a gennaio, magari anche grazie ai soldi derivanti da una possibile cessione di Moise Kean. Berardi sarebbe perfetto per costituire un tridente di grande qualità con Chiesa e Vlahovic, donando ad Allegri delle soluzioni alternative a quelle viste finora.