Ultimissime notizie riguardo lo stop del calciatore che, con la sua Nazionale, s’è fatto male ed ha dovuto lasciare il campo in barella.

Infortunio grave in Nazionale per il giocatore di Serie A che adesso rischia di stare ai box per un bel po’ di tempo: ecco l’annuncio che fa tremare i tifosi e l’allenatore che dovrà trovare nuove soluzione tattiche.

Brutta tegola per il mister: ecco tutti i dettagli relativi a questo infortunio muscolare che rischia di compromettere l’avvio di stagione del ragazzo, alla sua prima esperienza in Serie A.

Serie A, infortunio in Nazionale: è uscito in barella, le sue condizioni

Brutte notizie per l’allenatore che non potrà contare sul calciatore, che nella notte ha subito un bruttissimo infortunio. Per lasciare il campo è dovuta intervenire la barella che ha portato via il ragazzo che al termine dell’incontro è uscito dallo stadio con le stampelle. Una situazione complessa e complicata per il mister che, in quella zona di campo, non ha tantissime scelte.

Adesso la Fiorentina dovrà trovare una soluzione per sostituire al meglio l’infortunato Yerry Mina che ha subito un brutto stop con la Colombia. Una notizia pessima per tutti i tifosi viola e per lo stesso Italiano che era pronto gettare nella mischia il calciatore, arrivato a parametro zero nel corso del calciomercato estivo 2023 per sostituire Igor che s’è trasferito al Brighton.

In occasione della gara di qualificazione ai Mondiali 2026, il difensore Mina ha rimediato un infortunio muscolare contro il Cile. Il giocatore della Fiorentina è uscito in lacrime al minuto numero 22: per lui potrebbe trattarsi di uno stiramento o lesione muscolare. Ha lasciato il campo con l’aiuto della barella. Per lui si teme un lunghissimo stop, di almeno un mese.

Fiorentina: infortunio Yerry Mina, l’annuncio di Barone

Ai canali ufficiali del club viola, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone s’è soffermato sull’infortunio di Yerry Mina. “E’ una notizia che ci mette in estrema difficoltà, stessa cosa anche riguardo le due gare giocate con la Nazionale da Nico. Sono situazioni, queste, che sono sempre esistite e che dobbiamo gestire”. Ancora non si conoscono i tempi di recupero dell’infortunato Yerry Mina, si attendono nuovi esami (che svolgerà al rientro in Italia) per capire meglio l’entità del problema muscolare. La cosa certa è che sarà assente in vista del prossimo impegno in campionato dei viola. Intanto, Italiano – in attesa del recupero del difensore centrale colombiano – continuerà a puntare su altri giocatori come Ranieri, Milenkovic e Quarta che si sono messi in mostra in questo avvio di campionato.