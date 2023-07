Calciomercato: incontro con Antun, svolta per Paulo Dybala

In questa fase di calciomercato c’è un club particolarmente attivo che sta muovendo grandi passi anche per Paulo Dybala. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Mercato italiano in affanno con le società alle prese con i soliti problemi economici che bloccano le entrate. La maggior parte sono a lavoro per sbloccare prima le cessioni e poi acquistare nuovi giocatori. Intanto, ci sono nuove indiscrezioni sul futuro alla Roma di Paulo Dybala: ecco le ultimissime notizie su questo affare di mercato.

Mercato bloccato in casa Roma. Dopo gli arrivi a parametro zero di Aouar e Ndicka, la conferma di Diego Llorente e l’acquisto in prestito di Kristensen, Tiago Pinto è alle prese con la questione legata al futuro attaccante che dovrà sostituire Tammy Abraham che starà fermo ai box per parecchio tempo. Nella lista del dirigente portoghese ci sono tanti profili. Quelli in pole sono due: Morata e Scamacca, con il primo identificato come il preferito di José Mourinho. Intanto, ci sono nuovi aggiornamenti sul futuro alla Roma di Paulo Dybala: ecco tutte le novità sull’argentino.

Calciomercato Roma: incontro per Dybala, cosa sta succedendo

Attualmente, Paulo Dybala ha una clausola rescissoria di soli 12 milioni di euro: una cifra irrisoria per un giocatore del suo calibro. Ecco perché c’è chi teme un addio dell’argentino anche negli ultimi giorni di calciomercato. Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il suo futuro: ecco tutti i dettagli.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma sta compiendo tutti i passaggi necessari per chiudere l’accordo per il rinnovo di Paulo Dybala. L’obiettivo di Tiago Pinto è rimuovere la clausola rescissoria che attualmente sta creando non pochi problemi alla società giallorossa.

Come riportato da cm.com, nei giorni scorsi è andato in scena un primo vertice tra la Roma e l’agente di Dybala Antun per chiarire la situazione dell’argentino. Il desiderio dell’ex Juventus è proseguire la sua esperienza nella Capitale anche se chiede un significativo aumento dell’ingaggio. La cifra richiesta è attorno ai 6 milioni di euro oltre ad un bonux extra alla firma del contratto.

Rinnovo Dybala Roma: ultime notizie sull’affare

Valutazione in corso in casa Roma riguardo il rinnovo di Dybala. Il club è alle prese con il futuro dell’argentino e l’acquisto di un nuovo attaccante, che dovrà prendere il posto dell’infortunato Abraham. Il desiderio di Mourinho è Morata che ritroverebbe alla Roma anche Paulo, i due hanno stretto un gran legame sin dai tempi della Juventus. Ecco perché l’arrivo dello spagnolo potrebbe favorire anche la permanenza in giallorosso della Joya.