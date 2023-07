Dal PSG alla Serie A: nuovo centravanti per i nerazzurri

La Serie A è al centro di numerosissime voci e vicende di calciomercato che possono portare a sorprese inaspettate: arriva il colpo dal PSG.

Tutti i top club del nostro campionato sono pronti a darsi battaglia per colpi sensazionali. C’è chi intende migliorare gran parte della rosa e chi, invece, vuole solo puntellare la squadra perché la reputa già pronta ad affrontare una stagione che si preannuncia estremamente complicata. I prossimi giorni saranno importantissimi per stabilire il futuro dei top club e i dirigenti sono al lavoro per chiudere colpi importanti.

Il calciomercato può regalare alla Serie A un colpo importantissimo dal PSG. I nerazzurri hanno deciso di iniziare i colloqui con la dirigenza parigina per il nuovo attaccante da regalare all’allenatore.

Calciomercato, il nuovo attaccante arriva dal PSG

La Serie A inizierà tra meno di un mese e i club stanno iniziando a migliorare le rispettive rose per progettare il futuro e puntare ai migliori risultati sportivi in vista di una stagione che si prospetta estremamente complicata. Tutti i top club italiani sono alla ricerca di nomi nuovi anche dagli altri top club europei per approfittare delle rivoluzioni che si stanno vivendo ovunque pur di trovare calciatori dal grande valore.

Ora per la Serie A è tempo di approfondire il tema relativo al calciomercato e questa volta possono esserci colpi a sorpresa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, dal PSG può arrivare il prossimo attaccante che può diventare una delle star della Serie A.

Calciomercato, Ekitike in Serie A: affondo della big

Il calciomercato di Serie A è incentrato su nomi di alto livello che possono stravolgere il campionato e creare nuovi gap importanti tra i club. Il nome a sorpresa che sta cambiando i piani del calciomercato delle società italiane è quello di Hugo Ekitike. Tante big sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa essere anche la sorpresa del nuovo campionato.

L’attaccante francese è un classe 2002 ed è già stato parte integrante della squadra di Galtier nella passata stagione e ora può fare il definitivo salto di qualità e giocarsi dal primo minuto le chance in un altro club importantissimo.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, l’Atalanta ha chiesto informazioni al PSG per Hugo Ekitike. Gasperini non si fida più di Duvan Zapata e di Luis Muriel e sta pensando al loro addio per rimpiazzarli con un altro calciatore giovane e dalle grandi prospettive.

Atalanta su Ekitike: ecco quanto costa

L’Atalanta vuole Hugo Ekitike e il PSG ha aperto alla cessione a titolo definitivo del giovanissimo attaccante francese. Non rientra più nei piani di Luis Enrique e il club ha deciso di cederlo.

Ekitike all’Atalanta potrebbe essere il colpo a sorpresa per il calciomercato estivo. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e il PSG vuole cederlo definitivamente per circa 20 milioni di euro: soldi che possono arrivare dall’addio di Hojlund.