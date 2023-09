Caos totale, cessione saltata: il club rischia la penalizzazione

Quanto sta succedendo in queste ore potrebbe inevitabilmente arrivare a stravolgere il futuro societario e sportivo del club.

L’inizio di stagione complicato e deludete non bastava, ed è per questo che ai problemi di campo se ne sono aggiunti altri di livello, per l’appunto, societario, considerato il fatto che il tutto è tornato ad essere fortemente in bilico. Nel corso degli scorsi giorni si è parlato tanto di come il club fosse vicino ad un importante, e risanatore, passaggio di proprietà, ma proprio sul più bello, quando tutto sembrava prossimo alla definizione, la cessione è incredibilmente saltata.

Questo ovviamente non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione della società, che addirittura ora rischia di essere penalizzata in classifica dalla Federazione.

Cessione saltata, è caos: il motivo

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro societario, ed anche sportivo, del club, che ora rischia seriamente di essere risucchiato da delle sabbie mobili senza fine. Se l’inizio di campionato, a livello di campo, è stato complicato, i giorni che verranno lo saranno ancora di più.

Nel corso di queste settimane si è infatti parlato di come, anche per ripartire e dimenticare le ultime pagine buie della propria storia, il club sia stato ad un passo dalla sua cessione ad una nuova proprietà. Tutte le parti in causa hanno lavorato senza sosta, giorno e notte, per raggiungere il prima possibile un accordo che pareva essere praticamente imminente. Addirittura era anche uscita fuori, tramite insider, la data della possibile firma preliminare sui contratti, ma a quanto pare tutto quello del quale si è raccontato in queste settimane deve essere resettato se non addirittura cancellato.

Stando infatti a quanto riportato da il Daily Mail, la vendita dell’Everton al fondo americano 777 Partners potrebbe non concludersi. Essenzialmente l’operazione sarebbe stata addirittura vietata dalla lega inglese, che avrebbe in serbo per i Toffees un futuro decisamente diverso rispetto a quello che i tifosi si aspettavano.

Salta la cessione dell’Everton: ecco cosa rischia il club

Come riportato dal Daily Mail, rischia di saltare la cessione dell’Everton a 777 Partners. La lega ha vietato quest’operazione, indirizzando il club di Liverpool sempre di più verso un’incredibile amministrazione controllata, situazione nella quale nessuno dalle parti di Goodison Park aveva intenzione di finire.

La realtà dei fatti parla però di un Everton con un bilancio “distrutto” a causa delle ricorrenti perdite finanziarie accumulate nel corso delle ultime campagne acquisti.

Oltre al danno anche la beffa: rischio penalizzazione per l’Everton

Oltre al danno anche la beffa per l’Everton, che peggio non poteva iniziare, sia in campo, che fuori, questa stagione. Stando infatti a quanto riportato da il Daily Mail, qualora i Toffees dovessero finire in amministrazione controllata, la lega potrebbe decidere di togliere dei punti in classifica dal club di Liverpool, che così rischierebbe pericolosamente di finire in zona retrocessione.