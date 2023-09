Serie A, nuovo esonero inatteso: l’indizio conferma tutto

Non c’è pace per gli allenatori, ancor di più in Serie A, dal momento che gli esoneri rappresentano uno spauracchio sempre dietro l’angolo. Stavolta la notizia arriva del tutto inattesa e riguarda un tecnico che nessuno si aspettava potesse saltare. C’è, però, un indizio che conferma la voce che sta girando.

Il campionato italiano, come è noto, rappresenta un terreno estremamente instabile sul quale muoversi per gli allenatori. Sono sempre loro, infatti, i primi a pagare, con gli allontanamenti che sono spesso circondati da polemiche e da forti tensioni. Talvolta, poi, questi esoneri arrivano anche non preceduti da particolari segnali e rappresentano dei classici fulmini a ciel sereno. E’ certamente questo il caso preso in questione, dal momento che un allenatore sta rischiando davvero grosso nonostante la situazione in termini di classifica sia tutt’altro che tragica. E comunque nettamente in linea con i programmi della società. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Serie A, nuovo esonero

Non c’è mai tregua per i tecnici in Serie A, dal momento che sono sempre i primi a finire sul banco degli imputati quando le cose non vanno come tutti si aspettano. Ma a volte capita anche in momenti in cui non sembra esserci davvero nulla da temere. E’ il caso dell’allenatore in questione, che a sorprese rischia ora seriamente di non guidare più la squadra che ha contribuito a costruire.

Consultando le quote garantite dai vari bookmaker, emerge, tra i tecnici con le maggiori probabilità di essere esonerati, anche il nome di Marco Baroni. E questo nonostante il suo Hellas Verona abbia collezionato 7 punti in cinque partite di campionato e sia ben lontano dalla zona retrocessione. E’ offerto, infatti, come prossimo allenatore esonerato a 4.00. Al pari di uno dei tecnici più contestati del momento, vale a dire Rudi Garcia.

Hellas Verona, Baroni a rischio esonero

Situazione strana quella che sta vivendo l’ex allenatore del Lecce, tra le altre, dal momento che dovrebbe essere, tenendo conto dei risultati e del valore della squadra da lui allenata, tra quelli più solidi in panchina. Nei giorni scorsi era corsa qualche voce su Baroni ed ora queste quote sembrano confermare tutto. Quello che invece rischia di più, al momento, secondo i bookmakers è Andrea Sottil, che con la sua Udinese continua a faticare tremendamente. Soprattutto a trovare la via della rete.