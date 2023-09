Berardi alla Juventus: trovata la formula dopo la partita

Domenico Berardi alla Juventus, forse questa volta ci siamo: trovata la formula per l’affare dopo la partita tra bianconeri e Sassuolo

Quella tra Domenico Berardi e la Juventus sembra essere una lunga storia di corteggiamento a cui non voler mai dare un vero inizio. Il giocatore da sempre desiderato dai bianconeri, sin dai tempi in cui alla Juve poi finì Zaza (partner in attacco di Berardi nel primissimo Sassuolo di Di Francesco), anno dopo anno resta in Emilia e il suo trasferimento è sempre rimandato ogni volta per qualche motivo.

Anche quest’estate il giocatore poteva andare alla Juve, se n’era parlato con insistenza, lo stesso attaccante si era esposto ma l’epilogo per ora è stato il medesimo. Sul mercato così come in campo: ogni volta che Berardi incontra la Juve e Allegri sa come far male.

Durante la gara di sabato tra bianconeri e neroverdi, l’attaccante ha ancora una volta trafitto la retroguardia piemontese, segnando il gol del momentaneo 2-1, risultando decisivo nella vittoria degli emiliani. Il Sassuolo per ora se lo tiene stretto. Ma a quanto pare non potrà farlo a lungo…

Berardi alla Juventus, trovata la formula dell’affare dopo la partita

La partita tra bianconeri e neroverdi, infatti, è stata anche l’occasione per fare il punto sull’eventuale trasferimento dell’attaccante a Torino. Le due dirigenze, capitanate da Carnevali e Giuntoli, hanno avuto un incontro dopo la partita. E sarebbero emersi nuovi passi in avanti sulla trattativa con possibilità di arrivare ad un accordo.

La Juve vorrebbe sin da gennaio Berardi e il Sassuolo può accontentarla. Si è parlato, infatti, di un affare che prevede la formula del prestito fino a giugno con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League. Questi dunque i dettagli dell’accordo con cifre e formula rivelate. Bisognerà vedere ora se tutto questo si trasformerà in realtà o se finirà come ogni volta.

Di sicuro Berardi farebbe carte false per trasferirsi alla Juve, l’ha già detto più volte ed è il suo sogno sin da bambino. Nel corso dell’ultimo mercato ha provato a forzare la mano con la dirigenza neroverde, ci sono stati anche giorni di tensioni con Carnevali e Dionisi (che l’aveva escluso per le prime partite stagionali) ma alla fine è rimasto a Reggio Emilia e il caso è rientrato. Almeno fino a gennaio…

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI