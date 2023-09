Juventus: rinnovo o addio, ha chiesto più soldi

Il calciomercato estivo si è appena concluso e ora arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro delle strategie della Juventus in vista dei prossimi mesi.

Il club bianconero vuole sistemare la questione rinnovi di contratto, dove ci sono alcuni giocatori che possono rischiare di andar via anche nelle prossime ore.

La nuova dirigenza sta lavorando per provare a sistemare al meglio determinate situazioni interne. Chiuso il mercato è il momento esatto per pensare ai prolungamenti di contratto.

Calciomercato Juventus: rinnovo o addio

La Juventus deve provare a risolvere la questione dei contratti in vista del futuro. Perché il club bianconero deve pensare, ora che il calciomercato si è chiuso, a quelli che possono essere i rinnovi di contratto che saranno importanti per il progetto del futuro. Infatti, la società sta provando a gettare le basi per le prossime stagioni per poter ottenere qualcosa di importante e tornare a vincere come accadeva un tempo.

Al momento la società sta cercando di capire tramite alcuni contatti la cosa migliore che possa accadere in vista dei prossimi anni. Perché bisognerà valutare quelli che sono i giocatori che resteranno e quelli che andranno via. Per questo motivo ora si prova a capire quelli che saranno i rinnovi di contratto che la Juventus vorrà affrontare e provare a definire il prima possibile.

Sono diversi i giocatori della Juve in scadenza di contratto nel 2024 e 2025. Molti di questi sono considerati tra i migliori giocatori della rosa e perni fondamentali di Max Allegri, per questo motivo bisognerà capire insieme anche all’allenatore quello che sarà il progetto del club su alcuni dei calciatori della rosa.

Rinnovo Chiesa Juve: la richiesta del calciatore

E’ il caso di Federico Chiesa che è in scadenza 2025 e chiede un adeguamento dello stipendio per andare a firmare un rinnovo di contratto. Il giocatore chiede di rialzare le cifre del proprio ingaggio attuale (5 milioni di euro l’anno) per poter andare a firmare un contratto da top player.

Da capire se ci sarà la stessa intenzione da parte della Juve di tenere Chiesa a cifre molto più alte, andando a rinnovare il suo contratto.

Calciomercato Juve: contatti con Chiesa

Prossime settimane decisive per capire se il giocatore e la società avranno dei nuovi contatti per provare a raggiungere l’intesa giusta. Federico Chiesa e la Juventus possono continuare insieme con un nuovo rinnovo.