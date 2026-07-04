Fantacampionato Mondiale 2026: Ecco i Tre Top e i Tre Flop di Svizzera-Algeria nei Sedicesimi di Finale

Una notte tesa, un ottavo che chiama. Nel nostro Fantacampionato, la sfida tra Svizzera e Algeria ai sedicesimi di finale ha acceso discussioni, appunti sul taccuino e sospiri davanti al live-score. Sei nomi si sono staccati dal resto: tre hanno spinto verso l’alto il fantavoto, tre lo hanno zavorrato tra malus e scelte sbagliate.

C’è una parte del tifo che guarda la partita con due occhi. Uno segue il campo, l’altro fissa i numeri. In questo incrocio a eliminazione diretta, ogni dettaglio pesa: un tackle riuscito, un cross sbagliato, una lettura in ritardo. Nel fantacalcio la lama è sottile: il +3 di un gol cancella una serata grigia, un’ammonizione da -0,5 rovina un buon voto. E quando la partita è serrata, i margini si fanno micro.

Per trasparenza: i punteggi qui sotto nascono da un calcolo redazionale, allineato ai criteri più diffusi (gol +3, assist +1, rigore sbagliato -3, ammonizione -0,5, espulsione -1, porta inviolata per difensori/portieri quando prevista). In assenza di tabellini ufficiali consolidati al momento della chiusura, considerateli provvisori. Cambi di valutazione sono possibili con l’aggiornamento dei dati ottici e dei voti testata.

La partita, intanto, ha raccontato cose molto chiare: chi ha tenuto la testa fredda e chi l’ha persa nei dettagli. Qui, senza giri, la nostra selezione.

I tre top: qualità e sangue freddo

Breel Embolo (Svizzera)

Serata da centravanti che non tradisce. Si muove tra le linee, attacca il primo palo, pulisce palloni sporchi. Nel computo del fantavoto pesano strappi e presenza in area. Con i criteri standard, il suo bottino premia l’incisività: bonus da attaccante e voto alto da pagella. Il tipo di prestazione che in un eliminazione diretta ti cambia l’umore e la classifica.

Granit Xhaka (Svizzera)

Regia lucida, pulizia tecnica, tempi perfetti. Se la vostra lega valorizza passaggi chiave e rendimento, il capitano svizzero è oro che non si ossida. Nelle serate dove il ritmo balla sul filo, lui tiene la barra dritta. Un assist potenziale e tanti duelli vinti trasformano la solidità in punti.

Riyad Mahrez (Algeria)

Classe resistente alla pressione. Quando l’Algeria deve risalire, lui apre finestre dove gli altri vedono muri. Dribbling utile, rifinitura chirurgica, palle inattive cariche di senso. Nei sistemi che premiano creatività e ultimi passaggi, il valore aggiunto è evidente. Non sempre basta per vincere, ma al fantacalcio si sente.

I tre flop: dettagli che costano caro

Aïssa Mandi (Algeria)

Serata in salita. Mezzo tempo di ritardo sulle letture e un paio di duelli aerei lasciati lì. In formato fantacampionato, questi scivoloni si sommano: voto base che scende e, se c’è una sanzione disciplinare, il malus fa il resto. Quando la linea difensiva esita, la matita rossa non perdona.

Saïd Benrahma (Algeria)

Fiammate e poi niente. Tentativi forzati, scelte leggibili, cross che non trovano bersaglio. È il classico caso in cui l’esterno ti promette mare aperto ma finisce in secca. La pagella si raffredda, il fantavoto pure: niente bonus, peso specifico limitato.

Ruben Vargas (Svizzera)

Generoso, ma discontinuo. Corre, ripiega, però quando c’è da fare la cosa semplice sceglie la più complicata. In una gara contratta, l’imprecisione costa. Se aggiungete un cartellino o un paio di occasioni sprecate, il saldo scivola nella zona flop.

Questa è la crudeltà dolce della Coppa del Mondo 2026: negli ottavi ci va chi regge gli ultimi dieci minuti. Nel vostro quaderno di gioco cosa resta, il piede caldo di Embolo o la smorfia di chi ha sbagliato il tempo? Forse, più che i numeri, ricordiamo il suono: quel respiro trattenuto che fa grande anche una notte da fantallenatori. E a voi, chi ha spostato davvero l’ago della bilancia?