Spalletti alla Juve: la frase che sta per svelare tutto

L’ex tecnico del Napoli Campione d’Italia, Luciano Spalletti, è tornato a parlare dopo l’addio al club partenopeo: annuncio sulla Juventus

È forse il vero protagonista del terzo Scudetto partenopeo. Mister Luciano Spalletti è stato in grado di dar vita ad un giocattolo quasi perfetto, che ha incantato tutti per mesi e mesi. Si pensava che poi non sarebbe riuscito a mettere le mani sul trofeo che inseguiva da sempre, ma stavolta invece ce l’ha fatta davvero.

Gli azzurri sono partiti forte, senza mai perdere la concentrazione. È stata una cavalcata incredibile, che ha permesso ai numerosi sostenitori del club partenopeo di festeggiare in lungo e in largo per le strade di Napoli. Una gioia immensa per una città abituata a vedere altri trionfare. Basti pensare che dal 2001 in poi lo Scudetto se lo sono spartito Milan, Inter e Juventus.

Nella stagione 2022/23, però, l’egemonia si è spezzata e chissà che ora il Napoli non riesca a creare un ciclo vincente. Ma tale missione è tutt’altro che semplice, viste le premesse. La compagine napoletana, infatti, ha già perso dei pezzi fondamentali. A cominciare proprio dal tecnico di Certaldo, il quale ha scelto di distaccarsi dalla panchina azzurra e prendersi qualche mese di pausa per riflettere sul suo futuro.

Capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni hanno rispecchiato alla perfezione le idee di Spalletti. La mano dell’allenatore ex Roma era molto evidente e adesso senza di lui la squadra potrebbe perdersi. Il patron Aurelio De Laurentiis ha affidato le chiavi del gruppo a Rudi Garcia, abbastanza vicino al pensiero calcistico del collega toscano. Ad ogni modo, Spalletti è Spalletti.

Non solo, perché anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha lasciato il club campano. Il noto dirigente si è accasato immediatamente alla Juventus, diversi mesi prima della scadenza del suo contratto (prevista per il 2024). Rescissione e nuova importantissima sfida per Giuntoli, chiamato a risollevare le sorti del club più potente d’Italia.

Spalletti e il trasferimento alla Juventus: il tecnico non chiude ai bianconeri

Il trasferimento in questione, indirettamente, ha pure alimentato le voci riguardanti un possibile passaggio di Spalletti alla ‘Vecchia Signora’. Il club bianconero ha optato per la conferma di Massimiliano Allegri, che rimarrà al timone almeno fino al termine della prossima stagione.

I tifosi della Juve, però, avrebbero voluto l’esonero immediato del trainer livornese, il cui lavoro per forza di cose sarà sotto la lente d’ingrandimento nei mesi a venire. La società torinese deve cominciare a valutare determinati profili per il dopo Allegri e Spalletti potrebbe rappresentare l’opzione migliore.

Nel frattempo l’ex Napoli e Roma, ospite dell’evento ‘Certaldo nel pallone’, non ha chiuso le porte ai bianconeri: “Possibile matrimonio con la Juventus? È una domanda a cui è troppo difficile rispondere adesso“.

Ma l’allenatore ha anche sottolineato come sia necessario dare ascolto al sentimento di chi si ama, in riferimento all’astio tra Napoli e Juventus. Spalletti aveva già detto di non poter escludere a priori un suo futuro in bianconero. E dopo queste ultime dichiarazioni, salgono le quotazioni in vista del 2024. Pista da tenere d’occhio.