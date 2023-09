Infortunio Fiorentina, Italiano svela le condizioni in diretta: “Ecco quando torna”

Nel giorno di vigilia della sfida di Conference League, è tornato a parlare Vincenzo Italiano, che ha svelato le condizioni dopo l’infortunio.

Uno dei suoi giocatori della Fiorentina, tra i principali considerando l’importanza che ha all’interno della sua formazione titolare, non sarà a disposizione e le sue condizioni preoccupano e non poco l’ambiente viola.

Così come gli amanti del Fantacalcio e i suoi fantallenatori, che attendevano queste parole per capire cosa fare con uno dei principali calciatori viola. Ai microfoni di Sky Sport, nel giorno che anticipa la sfida contro il Genk, Vincenzo Italiano ha svelato le condizioni del suo infortunio.

Fiorentina, infortunio e annuncio di Italiano: “Ecco quando torna”

La Fiorentina deve fare i conti con un duro infortunio e, con la coppa d’Europa alle porte per la finalista dell’ultima Conference League, Vincenzo Italiano è tornato a parlare appunto nel giorno della vigilia della sfida contro il Genk.

Nella serata di giovedì infatti, la Fiorentina dovrà sfidare i belgi del Genk nel primo impegno europeo della Fiorentina dopo i risultati ottenuti nella passata stagione, con la Conference League solo sfiorata nella finale persa contro il West Ham.

A causa dell’infortunio, come annunciato da Vincenzo Italiano, non ci sarà Jack Bonaventura. Il calciatore deve fare i conti con un problema a seguito di una botta, riscontrato nell’ultima sfida giocata – nella quale è andato pure in gol – contro la sua ex Atalanta.

Fiorentina, infortunio Bonaventura: le condizioni svelate da Italiano

Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, ha parlato anche delle condizioni di Jack Bonaventura, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ecco cos’ha detto: “In gare così ravvicinate bisogna andarci cauti e anche una contusione o un dolorino ti portano ad essere indisponibile. Lui ha preso una botta al costato e non era al 100% per essere in campo, pertanto abbiamo preferito non schierarlo”.

Sembra essere dunque in via precauzionale la scelta di escludere Bonaventura, calciatore che si è rivelato fondamentale fino a questo momento nella gestione Italiano e per la Fiorentina.

Ultime Fiorentina, i tempi di recupero: quando torna Bonaventura

Jack Bonaventura non sarà del match contro il Genk, a causa dell’infortunio al costato. Stando a quelle che sono le parole di Vincenzo Italiano, pare di capire dunque che il giocatore farà rientro non appena ci sarà la sfida del prossimo turno in Serie A, contro l’Udinese. Bonaventura infatti salta il match proprio per essere in campo a Udine, facendo così felici i suoi fantallenatori che potranno schierarlo al Fantacalcio.