“Lite con Mourinho, sono qui per dirlo”: l’annuncio in conferenza

Ritorna a parlare della lite con Mourinho, il calciatore della Roma, che ha deciso di parlare in conferenza stampa.

Affiancando proprio lo Special One, nel giorno di vigilia della sfida di Europa League, si è presentato in conferenza stampa e ha risposto alle domande legate alla lite appunto con José Mourinho.

I due sono finiti al centro di diversi rumors, che hanno portato anche alle vicende di calciomercato, col giocatore che era stato precedentemente messo fuori rosa. Una situazione che ha visto protagonista anche il suo agente, con esternazioni pubbliche e risposte sulla cessione nel calciomercato stesso, alla fine e a distanza di tempo, quelle che seguono sono le parole del giocatore che ha parlato in conferenza.

Roma, lite con Mourinho: parla il giocatore a distanza di tempo

Erano emersi diversi rumors sulla lite con Mourinho, che tra l’altro lo Special One aveva reso pubblica a causa di alcune parole dopo quella che fu la sfida tra Sassuolo e Roma.

Mourinho parlò di un “tradimento” da parte di un giocatore che non si era speso – fisicamente parlando – per la causa giallorossa, con i tifosi che avevano pure accodato il tecnico, costringendo lo stesso calciatore a chiudere temporaneamente la possibilità di farsi commentare i post sui social, a causa appunto delle continue critiche nei suoi riguardi.

Alla fine tutto si è concluso per il meglio, con Rick Karsdorp che si è presentato in conferenza, probabilmente per confermare la pace dopo la lite con Mourinho.

Roma, Karsdorp e la pace fatta con Mourinho: la conferenza

Scelta non casuale quella di Rick Karsdorp e della Roma, si presentarsi in conferenza stampa per dimenticare la lite con Mourinho per sempre, davanti ai media. Nel giorno di vigilia della sfida che i giallorossi affronteranno in Europa League contro lo Sheriff, dopo la finale dell’ultimo anno. Ecco cos’ha detto Rick Karsdorp sulla lite con Mourinho: “Io amo giocare per la Roma, i problemi del passato li abbiamo superati. Gioco per questa maglia che mi sento addosso. Con Mourinho ho avuto problemi, ma sono qui per dire che è tutto passato. Ho avuto un confronto col mister, abbiamo risolto tutto. Ho deciso di restare alla Roma perché rispetto i contratti e voglio restare qua fino al 2025. Il mio obiettivo non è fermarmi”.

Ultime su Karsdorp, salta l’addio? I club interessati

Può dunque saltare l’addio di Karsdorp con la Roma che, pur di liberarsene, era aperta al prestito secco in Serie A. Sullo sfondo resta vivo l’interesse della Juventus, malgrado l’arrivo di Weah e la permanenza di Kostic, sulla corsia di destra, oltre alla presenza di Mattia De Sciglio come terzino difensivo.