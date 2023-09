Miretti convince ma resta in bilico: scambio bomba a gennaio

Miretti nell’affare in Serie A. Il calciomercato è terminato il 1° settembre scorso. Ma un altro è più vicino di quanto si possa immaginare.

La pausa dovuta alle nazionali ha fatto sì che il campionato si fermasse per un paio di settimane. La ripresa del campionato ha visto la Juventus impegnata in uno scontro decisivo per il suo futuro.

Sabato pomeriggio, all’Allianz Stadium, la Juventus di Allegri ha avuto di fronte la Lazio di Maurizio Sarri. Contro i biancocelesti la formazione bianconera ha affrontato il primo vero, autentico confronto diretto della stagione. I due tecnici toscani si sono affrontati in una gara che ha avuto un valore ben più importante dei tre punti in palio dal momento che le due antagoniste di sabato pomeriggio inseguono un comune obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo la vittoria della Juventus vale doppio, e nel 3-1 dello Stadium ha brillato molto anche la stella di Fabio Miretti, andato vicinissimo all’eurogol con un bel tiro a giro.

Obiettivo importante per la Lazio, vitale per la Juventus. Una seconda stagione senza i ricchi introiti provenienti dalla competizione europea più importante, non osano nemmeno immaginarla dalle parti della Continassa. Le conseguenze sarebbero devastanti, dai risvolti, tutti negativi ed imprevedibili. Per questo la Juventus e Giuntoli stanno già pensando alle eventuali mosse da mettere in atto nel prossimo mercato di gennaio. Un colpo in entrata potrebbe essere possibile. E potrebbe cambiare il corso della stagione.

Miretti nell’affare in Serie A: Berardi torna nel mirino

In un mercato, come quello appena passato, che più volte è stato definito come quello del vorrei ma non posso, vi sono stati almeno un paio di colpi mancati che hanno lasciato tanto amaro in bocca ai dirigenti bianconeri.

E se Sergej Milinkovic-Savic ormai rappresenta un rimpianto a titolo definitivo, Domenico Berardi è ancora un desiderio realizzabile, difficile, ma perlomeno con la possibilità di poterlo ancora inseguire. E per la sessione invernale del mercato, che si terrà a gennaio, Giuntoli potrebbe mettere sul tavolo un’offerta che, questa volta, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, potrebbe non rifiutare.

15 milioni di euro più il prestito di Fabio Miretti, con diritto di riscatto e controriscatto. Offerta importante e l’ennesimo tentativo per portare a Torino un elemento che potrebbe assicurare reti ed assist alla formazione bianconera. In più potrebbe dare vita, insieme a Chiesa e a Vlahovic, al tridente probabilmente più forte della Serie A. Miretti rappresenta la contropartita tecnica che la Juventus, però, non vorrebbe perdere definitivamente.

Contro la Lazio il giovane centrocampista di Pinerolo ha toccato quota cinquanta presenze in maglia bianconera. Il suo debutto è avvenuto l’8 dicembre 2021, in Champions League. Da allora non è più uscito dalla rosa della prima squadra perché, come ama ripetere il suo allenatore, Massimiliano Allegri,: “I giovani, se sono bravi, giocano“. E Fabio Miretti è bravo davvero e la Juventus prima di perderlo ci penserà parecchie volte.

