Serie A: infortunio in Nazionale, esce in lacrime in barella

Bruttissime notizie che arrivano dalla Nazionale con l’infortunio serio di Mina che si è fermato e ora il club di Serie A dovrà trovare la migliore soluzione visti i tempi di recupero.

E’ accaduto tutto nelle ultime ore e la situazione si è complicata davvero in modo serio in vista delle prossime settimane, perché la stagione è appena iniziata e il club rischia di perdere a lungo il nuovo acquisto.

Tanti i giocatori nuovi approdati in Italia e alcuni di questi potrebbero avere problemi seri a scendere in campo, perché ci sono notizie riguardanti gli infortuni che stanno venendo fuori uno dopo l’altro.

Serie A: infortunio grave, si è fatto male in Nazionale

Brutto infortunio accaduto in Nazionale, con il giocatore che è uscito in lacrime dal campo e in barella. Sempre difficile per i club di Serie A lasciar andare con tranquillità i propri talenti in giro per il mondo a giocare con le loro Nazionali. Perché ancora una volta una squadra in Italia ha perso pezzi pregiati. Questa volta si tratta anche di uno dei nuovi acquisti, l’ultimo arrivato.

Problema serio muscolare che ha accusato il giocatore che ora resterà fuori a lungo. Nelle prossime ore saranno decisivi i test medici per capire che tipo di infortunio ha accusato il nuovo giocatore del club di Serie A. L’allenatore sta già cercando di capire se ci potrà essere una soluzione interna o si parlerà con la società per valutare nuovi nomi tra la lista svincolati.

Fiorentina: Mina infortunato: condizioni e tempi recupero

Brutta tegola per Vincenzo Italiano visto che Mina si è infortunato con la Nazionale della Colombia e questo mette nei guai seri la Fiorentina che deve fare i conti con la prima emergenza di inizio stagione.

Non ci voleva per la Fiorentina l’infortunio di Mina che ha accusato un problema muscolare. Si può trattare di stiramento o lesione muscolare e per questo le condizioni sono preoccupanti e i tempi di recupero possono estendersi fino a uno stop di almeno un mese.

Fiorentina: Italiano in difficoltà con il ko di Mina

Non una situazione facile quella per l’allenatore Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno di alcuni dei suoi nuovi acquisti e in particolare di Mina che si è infortunato con la Colombia. Il giocatore starà fermo per diverso tempo e salterà partite importanti.

Intanto, la soluzione per Italiano è quella di affidarsi al momento a Ranieri e Milenkovic da centrali di difesa con anche Martinez Quarta che può rientrare nelle rotazioni dell’allenatore dopo l’infortunio di Mina. Sicuramente ora la Fiorentina dovrà giocare tante partite stringendo i denti per quanto accaduto nella fase di difesa.