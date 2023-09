Doping Pogba: spunta il caso vaccino, il retroscena

La situazione di Pogba continua ad essere monitorata in giro per il mondo e ci sono continui retroscena che spuntano fuori in merito alle accuse di doping fatte nei confronti del giocatore.

Il momento è complicato per un giocatore che lo scorso anno ha sofferto tanto, eppure ora arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio questa vicenda che potrebbe costar caro a lui e il suo futuro.

Ci sono degli importanti aggiornamenti che riguardano la situazione del francese che può rischiare tanto, ma vengono fuori anche dei retroscena molto importanti che possono tornare utili in vista delle prossime settimane.

Caso Doping Pogba: la situazione

Non si parla di altro oggi con il caso di doping di Pogba che continua a tenere banco in queste settimane. Situazione particolare da gestire per il giocatore che ora dovrà provare a difendersi dalla pesanti accuse che gli sarebbero state rivolte in queste ultime ore. Bisognerà indagare per capire fino in fondo che tipo di situazione si è andata a creare per arrivare a questo punto.

Perché c’è la seria possibilità che la Juventus possa non avere più a disposizione Pogba per questa stagione e per le prossime in base a quello che verrà deciso nei suoi di confronti.

Pogba: le parole di Deschamps sul vaccino

Intanto, tra le tante dichiarazioni spuntate fuori ci sono anche quelle dell’attuale ct della Francia Didier Deschamps che è rimasto incredulo a tale notizia. Il commentato ai microfoni di TF1 è arrivato direttamente da parte dell’allenatore ha ha voluto parlare del caso doping Pogba, dando anche un suo commento su quanto accaduto in passato col vaccino:

“Ovviamente sono molto sorpreso, per lui è un momento molto difficile. Avrò tempo di parlargli, per ora gli ho scritto un messaggio. Non posso immaginarlo consapevole di aver assunto prodotti, conoscendolo non lo farebbe. Ricordo le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid. Però per il momento quella sostanza è nel suo corpo e non sappiamo come ci sia finita”.

Squalifica Pogba: la scelta del ritiro

Pogba rischia di perdere la Nazionale della Francia, la Juventus e il calcio giocato. Perché la squalifica per il giocatore bianconero arriverà nei prossimi giorni e c’è la sensazione che si possa andare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 anni. Questo potrebbe mettere a serio rischio il giocatore con la vicenda per il futuro che si farebbe realmente complicata. A quel punto ci potrebbe anche essere il ritiro dal calcio giocato per lui.