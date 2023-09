Balotelli rifiuta l’offerta choc: ha deciso dove giocherà

Il calciomercato è ancora aperto per i giocatori svincolati pronti a firmare con un nuovo club da un momento all’altro, è il caso di Mario Balotelli pronto ad una nuova sfida.

Svolta importante per quanto riguarda il giocatore italiano che si ritrova al momento ancora senza squadra in attesa della giusta chiamata, ora arriva una sua rivelazione di mercato veramente impressionante.

Importanti notizie giungono sull’attaccante italiano ormai esperto che vuole trovarsi una nuova sistemazione. Un’offerta quasi irrinunciabile sarebbe arrivata, ma lui ha preferito dire no per restare in Europa nel calcio che conta.

Calciomercato: Balotelli rifiuta l’offerta choc

Mario Balotelli è ancora legato al Sion fino al 2024, ma di fatto è un giocatore che sarà presto svincolato per quanto accaduto con il club che è anche retrocesso nella seconda divisione del calcio svizzero. Il giocatore italiano è messo fuori rosa da tempo, visto che già lo scorso anno c’erano stati dei problemi e ora valuta una nuova proposta.

Proprio in queste ultime ore è arrivata la rivelazione choc di Mario Balotelli che ha raccontato di una maxi offerta arrivata che non avrebbe voluto accettare. Si parla di cifre veramente fuori mercato e impressionanti a cui il giocatore però non si è sentito di dire di sì al momento.

Calciomercato: Balotelli racconta della Cina

In un mercato dove il mondo dell’Arabia Saudita ha dominato per quanto riguarda il giocoa del calcio con tantissime offerte e giocatori andati via dall’Europa per accettare i tanti milioni arabi, c’è l’offerta cinese arrivata a Mario Balotelli che ha raccontato tutto ospite alla live di Controcalcio, parlando anche di una maxi offerta rifiutata e che fa già discutere tanto sui social.

Un club dalla Cina avrebbe offerto a Balotelli di andare a giocare lì per tantissimi milioni, più dei milioni offerti dall’Arabia Saudita ai tanti campioni che hanno lasciato l’Europa. Una scelta inaspettata se consideriamo che da anni il giocatore ha problemi e mancanza di stimoli nei tanti club per cui ha giocato negli ultimi anni. L’offerta di cui parla però l’attaccante italiano risale ai tempi di quando era al Marsiglia, dove poi decise di restare.

Mario Balotelli in Serie A?

Potrebbe arrivare un nuovo annuncio bomba riguardo il futuro di Mario Balotelli e l’ennesima tentazione della Serie A. Da vedere se nelle prossime settimane ci sarà ancora un club italiano disposto a puntare sull’attaccante.