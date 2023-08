Rivoluzione Milan: Pioli ha cambiato formazione, a chi rinuncia

Nasce il nuovo Milan di Stefano Pioli per la stagione 2023 2024 che sembra poter portare grandi soddisfazioni al mondo rossonero. Perché i nuovi acquisti arrivati dal calciomercato portano ad una rivoluzione di formazione.

Novità importanti per quello che sarà il futuro del club rossonero che sta provando a mettere in piedi la migliore rosa possibile per andare a lottare la prossima stagione con le grandi in Italia e in Europa.

Tanti movimenti di mercato che sono stati completati fino a questo momento per il Milan che a questo punto avrà l’occasione di scendere in campo con una formazione totalmente diversa rispetto lo scorso anno.

Milan: i nuovi acquisti cambiano volto alla formazione

Pronti gli esami in casa Milan. Perché i nuovi acquisti che sono arrivati (in tanti) dovrnano dimostrare di essere in grado di sapere leggere la pressione e poter restare in maniera stabile nella formazione di Pioli in vista della nuova stagione. Tanti gli impegni del club rossonero che giocherà ancora in tre competizioni ad alto livello per provare ad ottenere il massimo.

C’è già una formazione tipo del Milan da parte dell’allenatore, con Stefano Pioli che ha intenzione di rivoluzionare tutto per dare una svolta diversa a quella che sarà la nuova stagione. Il club è pronto ad abolire un ruolo dopo aver fatto determinati acquisti che possono portare ora ad una svolta importante per il prossimo anno.

Calciomercato Milan: chi gioca dei nuovi acquisti

Al momento ancora non è ben chiaro chi sarà titolare nel Milan di Pioli per quanto riguarda in nuovi acquisti. Sicuramente il trio di centrocampo sarà tutto nuovo tra l’addio di Tonali e l’infortunio di Bennacer. La formazione però in attacco potrebbe avere qualche modifica e ballottaggio in più.

Formazione Milan 2024: il modulo di Pioli

Stefano Pioli ha già preso una decisione riguardo quella che sarà la formazione del Milan per la prossima stagione. Il club rossonero ha intenzione di andare a definire ancora dei colpi importanti in vista del futuro ma, intanto, l’allenatore ha già una rosa abbastanza completa e può schierare la migliore formazione possibile.

Pioli cambia tutto e passa definitivamente al 4-3-3 come modulo per la nuova stagione, abolendo il ruolo di trequartista dalla sua idea di gioco. Si punta sulla velocità, la qualità e l’imprevedibilità degli esterni arrivati. Questa la possibile formazione del Milan di Pioli:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Rejinders, Musah; Chukwueze, Giroud, Leao.

Da valutare però i vari ballottaggi con Pulisic e Chukwueze, così come Okafor e Giroud in attacco. A centrocampo, invece, tornerà dall’infortunio nel 2024 Bennacer per prendersi una maglia da titolare e anche lo stesso Krunic è pronto ad avere qualche occasione.