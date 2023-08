Calciomercato Milan, arriva il difensore per Pioli: colpo dalla Germania

Il Milan vuole piazzare l’ennesimo colpo di un’estate infuocata: arriva dalla Germania, l’ultima idea di Moncada. Ci siamo

Non finiscono i fuochi d’artificio in casa Milan. La sessione estiva di calciomercato è stata esaltante per i rossoneri con numerosi innesti di qualità arrivati nelle ultime settimane. La dirigenza milanese è proiettare a chiudere subito nuovi colpi entusiasmanti per puntellare una rosa di assoluto valore.

Rinforzi di livello internazionale per il Milan del futuro. La dirigenza rossonera continuerà a lavorare assiduamente ai prossimi colpi di calciomercato. La sessione estiva è stata ricca di innesti scoppiettanti per puntare sempre più in alto. Tante trattative intavolate in queste settimane, di cui molte sono state chiuse egregiamente dalla coppia Moncada-D’Ottavio.

L’obiettivo prioritario resta quello della difesa per formare un pacchetto arretrato di qualità. Tanti i profili monitorati nelle ultime ore dalla dirigenza rossonera per chiudere subito l’ennesimo affare di qualità. Attenzione anche alla situazione cessioni con tanti nomi pronti a fare le valigie salutando la compagine milanese. Intrecci suggesstivi puntellando la rosa di Stefano Pioli in ogni ruolo.

Calciomercato Milan, chiusura immediato: colpo per Pioli

Saranno altri giorni infuocati in casa rossonera. Il Milan vorrebbe consegnare una rosa completa a Stefano Pioli prima dell’inizio della nuova stagione sportiva. La compagine rossonera vuole arrivare sempre più in alto tornando a lottare per lo Scudetto.

Come riportato da La Repubblica, il Milan vorrebbe chiudere un nuovo colpo in difesa dopo l’addio di Gabbia e l’immediata cessione di Simon Kjaer. Il nome nuovo è quello di Ozan Kabak, già accostato nelle ultime stagioni ai rossoneri. Attualmente milita in Bundesliga all’Hoffenheim dopoo i vari prestiti al Liverpool e al Norwich. Un’occasione alquanto economica sia come trasferimento che come ingaggio che percepisce il turco.

Un affare già nell’aria per puntellare la retroguardia a disposizione di Stefano Pioli. Un nuovo innesto di qualità che vanta anche una certa esperienza a livello internazionale. Il Milan pensa al futuro per avere giocatori di livello nei doppi ruoli: proprio su questa dinamica la dirigenza ha lavorato alla grande per allungare la panchina dell’allenatore rossonero.

Una rivoluzione totale a partire da quella della dirigenza: un modo per ambire a risultati migliori dopo una stagione deludente soprattutto in Serie A con poca continuità da parte degli uomini decisivi. Ormai ci siamo: il Milan piazza l’ennesimo colpo di una sessione estiva di calciomercato avvincente.