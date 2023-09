Formazioni ufficiali Cagliari Udinese: le scelte di Ranieri e Sottil

Una partita molto importante in Italia con il lunch match delle 12:30 che riguarda la partita del campionato italiano per la 4a giornata di Serie A tra Cagliari e Udinese. Ci sono già delle prime sorprese per entrambi gli allenatori che cambiano molto rispetto le prime partite.

Formazioni ufficiali Cagliari Udinese: le scelte

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari e Udinese con le scelte di Ranieri e Sottil:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil