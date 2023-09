Inter – Milan, insulti e minacce shock dopo il derby: “Stai attento”

Il Derby di Milano tra Inter e Milan è finito in corrida, con i nerazzurri che hanno stravinto 5-1: insulti e pesanti minacce al calciatore.

L’Inter ha messo ko il Milan sin dal primo minuto di gioco e i rossoneri non hanno avuto alcuna reazione di orgoglio. I tifosi sono rimasti delusissimi dall’atteggiamento della squadra di Stefano Pioli e hanno chiesto miglioramenti importanti. Perdere subendo anche 5 gol è stato incredibilmente pesante e si sono già trovati i primi colpevoli e il modo di migliorare la squadra.

I gol dei nerazzurri sono arrivati tutti dopo azioni di pregevole fattura che hanno messo in mostra tutte le difficoltà di Pioli e della rosa.

Inter superiore, il Milan è rimasto a guardare: Pioli sotto accusa

La pesantissima sconfitta del Milan ha scatenato i tifosi del Milan. Dopo la partita sui social network si è innalzata la polemica e si è arrivati anche a chiedere l’esonero del tecnico emiliano, incapace di vincere nei derby come ampiamente dimostrato nelle ultime stagioni.

La rabbia dei tifosi milanisti ha portato a non perdonare più le scelte dell’allenatore ma soprattutto l’atteggiamento dei calciatori in una partita tanto delicata quanto importante. Ora il Milan ha perso la testa della classifica e martedì ha subito una grande partita per potersi riprendere.

Stefano Pioli è sotto accusa. I tifosi lo hanno già indicato come il colpevole e ora rischia grosso.

Inter Milan, tifosi contro Frattesi: brutto episodio

Inter Milan è finita 5-1 e il quinto gol è arrivato con la prima rete nerazzurra di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo ha esordito alla grande nel suo primo derby di Milano e ha messo in chiaro anche con i calciatori avversari. Dopo uno scontro con Krunic ha fatto il gesto del silenzio al calciatore bosniaco del Milan e da lì si è scatenata la polemica.

Il post partita è stato incandescente per Frattesi che si è visto inondare di messaggi offensivi l’ultima foto pubblicata su Instagram.

“Sono gasatissimo”, ha scritto il centrocampista dell’Inter come didascalia, e di risposta ha ricevuto insulti, minacce e intimidazioni pesantissime.

Minacce a Frattesi: “Stai attento”

Il post Instagram di Davide Frattesi è stato preso di mira dai tifosi del Milan che non hanno risparmiato insulti, pesantissime minacce e auguri di infortuni gravi. Un atto osceno da cui, si spera, anche lo stesso club possa distanziarsi.

“Occhio a uscire a Milano“, si legge sotto il suo post. Una chiara minaccia che rischia di compromettere i primi mesi milanesi dell’ex centrocampista del Sassuolo.

E ancora, ci sono stati anche auguri di morte al calciatore stesso e al suo prossimo figlio che sta per nascere.