Fabio Quagliarella torna: sta firmando da svincolato in Italia

Il calciomercato ancora non è finito in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tanti calciatori svincolati in cerca di una nuova squadra come Fabio Quagliarella.

Nonostante i 40 anni e l’addio alla Sampdoria che sapeva tanto di ritiro dal calcio, il giocatore ha deciso di voler continuare e aspettare la giusta occasione.

Il bomber stabiese è considerato uno dei migliori attaccanti italiani degli ultimi 20 anni e per questo motivo ci sono ancora possibilità che una squadra di livello punti sulla sua grande esperienza, ma soprattutto sulla sua qualità.

Calciomercato: Fabio Quagliarella svincolato, è pronto a firmare

Dopo tanti anni con la maglia della Sampdoria, dove ha scritto la storia tra presenze e gol andando sempre a superare dei record, oggi Fabio Quagliarella è svincolato dopo l’ultima stagione con la maglia blucerchiata che si è conclusa con la retrocessione del suo club del cuore. Alla fine però la società ligure ha deciso di interrompere i rapporti con l’attaccante che era in scadenza e disposto a firmare un nuovo contratto anche in Serie B.

Niente da fare, Fabio Quagliarella non fa parte più del nuovo progetto della Sampdoria che va avanti per la propria strada in cerca di una immediata promozione in Serie A. Dall’altra parte c’è il calciatore esperto che ha vestito le maglie di tanti club in Italia che riflette. Se in un primo momento ha pensato ad un addio dal calcio, poi ha cambiato idea e ora vuole continuare a giocare a buoni livelli.

Calciomercato: Quagliarella è pronto, c’è il Bari

Infatti, Fabio Quagliarella ora è pronto a valutare diverse offerte e chiunque può puntare su di lui che è svincolato. Tra le squadre importanti in Italia spunta il Bari che può avere bisogno di una nuova punta esperta e valuta diverse piste.

Ancora una volta Quagliarella può andare a giocare per una squadra di Aurelio De Laurentiis, in passato il Napoli e oggi il Bari. Le prossime settimane saranno decisive per la scelta finale.

Bari: Quagliarella o Okaka

Il Bari punta ad un nuovo attaccante dagli svincolati e nella lista sono due i nomi che spiccano che possano approdare in Puglia come Quagliarella e Okaka, due attaccanti esperti italiani che possono iniziare una nuova avventura nelle prossime ore.

Decisivi i prossimi giorni per capire se usciranno nuove occasioni per i due attaccanti. Intanto, Quagliarella riflette e potrebbe pensare di approdare subito al Bari se si dovesse concretizzare l’offerta.