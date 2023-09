Furia negli spogliatoi dopo il derby: scontro con i dirigenti

Dopo il derby tra Inter e Milan è successo di tutto negli spogliatoi: sono arrivati anche i dirigenti, ora è caos totale.

La partita è stata incanalata sin dai primi minuti a favore dei nerazzurri che sono scesi in campo con un piglio molto positivo rispetto ai rossoneri. Pioli ha perso il quinto derby del 2023 e ora sono aumentate le accuse nei suoi confronti. Chiaramente non sono mancate le polemiche nel derby per le situazioni da gol e da gioco che non sono state del tutto chiare ai tifosi.

Per Milan e Inter è stata la partita della verità, che ha già messo un gap importante nei valori delle due squadre.

Milan, tutti contro Pioli: è il colpevole

Il Milan perde ancora un derby e il colpevole principale è Stefano Pioli. Il tecnico ha difeso il suo operato dopo il clamoroso 5-1 finale contro i nerazzurri ma le sue parole non bastano a far dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri. La preoccupazione è aumentata dopo la partita e sono state mosse le prime pesanti accuse.

Il tecnico del Milan è finito nel mirino delle critiche perché non è riuscito a dare una svolta all’atteggiamento della squadra. Inoltre non sono mancate le polemiche anche con la squadra arbitrale, soprattutto dopo il primo gol dell’Inter.

Pioli è finito sotto accusa e non è da escludere che in futuro rischierà anche l’esonero. Il Milan visto ieri non è stato all’altezza degli obiettivi di primo livello che si erano prefissati.

Inter Milan, a fine partita faccia a faccia con i dirigenti

La partita tra Inter e Milan ha mostrato un gap estremo tra le due rose. I nerazzurri sono scesi in campo con il piglio giusto e hanno immediatamente incanalato la partita sui binari della vittoria.

Dall’altra parte, invece, il Milan è parso spento, senza idee e con poca organizzazione. Solo le giocate dei singoli hanno portato qualche pericolo ai nerazzurri ma non è bastato per rendere sufficiente la partita della rosa di Stefano Pioli. E in casa rossonera non sono mancate le polemiche per il primo gol dell’Inter, nato da uno scontro in mezzo al campo tra Dumfries e Theo Hernandez.

Il 5-1 finale ha portato, poi, i dirigenti ad incontrarsi nello spogliatoio e ne è nato un faccia a faccia importante in vista del futuro.

Pioli: faccia a faccia nello spogliatoio

Al termine della partita contro l’Inter e dopo il pesantissimo ko per 5-1, i dirigenti del Milan, Moncada e Furlani, sono scesi nello spogliatoio a fine partita.

C’è stato un confronto con squadra e allenatore dopo l’umiliazione subita e si è provato a dare una scossa in vista della prima partia di Champions League contro il Newcastle di martedì sera.