Milan, troppi problemi: ora Pioli è sotto accusa

Il Milan di Stefano Pioli si è fermato contro il muro Inter: i rossoneri sono sembrati spenti e fuori condizione: l’allenatore è sotto accusa.

Il derby di Milano ha mostrato una differenza abissale tra le due squadre. Simone Inzaghi ha a disposizione una rosa forte, con tanti campioni anche in panchina e probabilmente più pronta mentalmente rispetto a quella dei “cugini”. La partita ha mostrato grosse differenze tra le due squadre e il gap nei derby continua ad aumentare.

Pioli è sotto accusa dopo l’ennesimo derby perso contro l’Inter. Il tecnico continua a predicare calma ma la rabbia dei tifosi si tocca con mano.

Pioli sotto accusa: cosa sta succedendo

L’ennesimo derby perso da Stefano Pioli e dal Milan contro l’Inter di Simone Inzaghi lascia perplessi tutti i tifosi rossoneri e non solo. Nel 2023 è il quinto derby che il Milan di Pioli perde e questo dato fa preoccupare tutti i milanisti appassionati. Ci sarà sicuramente da lavorare per non perdere sempre la “stracittadina”, ma anche per valutare bene gli obiettivi reali.

Stefano Pioli ha a disposizione una squadra sicuramente più forte di quella della passata stagione e gli obiettivi sono ben diversi. Ora il Milan vuole competere per lo Scudetto ma per farlo deve eliminare tutti i difetti messi in mostra nel derby contro l’Inter.

Le accuse e le critiche a Pioli sono pesantissime ma anche giustificate, visto l’atteggiamento della squadra negli ultimi derby.

“Mai in partita”: dure critiche a Pioli

Il Milan è andato in svantaggio dopo appena cinque minuti contro l’Inter e da lì la partita si è messa subito in salita. L’atteggiamento dei calciatori rossoneri è parso poco consono a una partita così importante e il risultato finale ne è la piena dimostrazione.

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, critica fortemente l’operato del Milan di Pioli. “Mai in partita”, titola la rosea, dimostrando come non ci siano mai state le condizioni per vincere la partita. Il 5-1 finale, poi, è la ciliegina sulla torta per attirare forti critiche e per chiedersi se l’operato di Pioli e del suo staff, guardando anche alla passata stagione, sia giusto o ci siano cose irrecuperabili.

E a fare da contorno ai problemi del Milan ci sono anche i nuovi calciatori arrivati in estate. Sono sembrati tutti “spaesati”, come se le difficoltà non li smuovessero. E anche questa è una colpa da addossare a Pioli.

I tifosi del Milan chiedono l’esonero di Pioli

Il bruttisimo ko nel derby porta tanto rammarico ai tifosi del Milan: vogliono l’esonero di Pioli. Sui social è salito in tendenza l’hashtag #PioliOUT e la relativa richiesta di trovare un nuovo allenatore.

La società non avallerà questa ipotesi e questa richiesta ma si aspetta di vedere un miglioramento immediato a partire dalla gara di Champions League contro il Newcastle.