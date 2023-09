La Juve vuole ribaltarla: scippo a De Zerbi

La Juve è intenzionata ad affondare il colpo per il giocatore di talento: il Brighton di De Zerbi rischia di rimanere beffato.

La Juventus ha ormai adottato una strategia molto chiara, specialmente dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La politica del club bianconero è quella di puntare su giovani talenti e di fare a meno di acquisti troppo onerosi e ingaggi pesanti.

Un percorso che si è cominciato a vedere già in questo calciomercato estivo, con l’arrivo di alcuni giovani di grande prospettiva su cui la Signora vuole puntare con decisione.

Sul taccuino di Giuntoli sono però segnati anche molti altri nomi e stando a quanto riportato dal sito Okfichajes.com pare proprio che Madama abbia intenzione di lanciarsi su uno dei migliori talenti sbocciati in Argentina. Tra gli obiettivi della Juve è infatti finito anche Valentín Barco, su cui in realtà i bianconeri hanno messo gli occhi già da tempo.

Il calciatore argentino, difensore del Boca Juniors e della Nazionale Under 20 dell’Argentina, è un terzino sinistro di 19 anni che ha già catalizzato l’attenzione di molti club europei grazie alle sue ottime prestazioni. Non è certo un caso se in patria sono convinti che molto presto Valentin Barco comincerà una nuova avventura in Europa.

La Juve vuole Barco, De Zerbi spiazzato: cosa succede

I tifosi del Boca Juniors si aspettavano di vederlo partire già in estate, ma alla fine non è arrivata alcuna offerta concreta dal Vecchio Continente. Si tratta solo di un rinvio, dato che l’interesse per Barco è immutato e prima o poi qualche squadra darà l’assalto finale al giocatore. La Juventus ha fatto chiaramente capire di essere molto interessata al giocatore, anche se il Boca Juniors lascerà partire Barco solo di fronte a un’offerta davvero all’altezza.

La clausola rescissoria del giocatore è fissata a 10 milioni di euro, ma gli Xeneizes sono disposti a trattare. I tifosi juventini sperano di poter mettere a segno questo grande colpo ma la concorrenza è davvero agguerrita. Sul giocatore, infatti, si registra il forte interesse del Manchester City, che dopo Julian Alvarez vuole regalare a Guardiola un altro giovane dalle enormi qualità.

Non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni il Brighton potrebbe tornare di nuovo alla carica per Valentin Barco a gennaio 2024. Il club allenato da mister De Zerbi voleva pagare la clausola la scorsa estate, ma Barco non ha voluto lasciare la squadra in piena corsa per la Libertadores. Tra qualche mese l’affare potrebbe concretizzarsi.