Futuro Thiago Motta, parla l’agente: “Napoli? Ecco la verità”

Thiago Motta nel corso di quest’estate è stato senza ombra di dubbio uno dei preferiti della dirigenza del Napoli per il post Spalletti. Addirittura si raccontò lo stesso De Laurentiis si scomodò andando a Bologna per cercare di convincere l’allenatore italo-brasiliano ad accettare la panchina dei campioni d’Italia, ma alla fine non se ne fece niente.

Thiago Motta ha infatti deciso di rimanere al Bologna, “costringendo” il Napoli a virare su Rudi Garcia che, al momento, starebbe decisamente deludendo. Nulla esclude che dunque un domani, più vicino di quanto si creda, il club azzurro possa provare un nuovo affondo per Thiago Motta, che proprio in queste settimane starebbe trattando col Bologna il suo rinnovo.

In una recente intervista, però, l’agente dell’allenatore italo-brasiliano è uscito allo scoperto svelando tutta la verità su quanto è stato raccontato quest’estate e sul Napoli.

Thiago Motta, parla l’agente: “Ecco la verità sul Napoli”

Thiago Motta oggi poteva essere l’allenatore del Napoli, ma per varie questioni l’italo-brasiliano è alla fine rimasto sulla panchina del Bologna, con i campioni d’Italia che hanno poi di conseguenza scelto di puntare su Rudi Garcia.

Al momento chi ci avrebbe perso da questo intreccio di mercato, se così vorremmo definirlo, parrebbe essere stato lo stesso club di De Laurentiis, che in queste prime uscite stagionali si è visto visibilmente in difficoltà. Rudi Garcia ha a disposizione ancora un pò di tempo per convincere società e piazza, ma se così non dovesse essere nulla esclude che il Napoli possa nuovamente insediarsi fra il Bologna e Thiago Motta per convincere l’allenatore ex Spezia a sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia.

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, però, Alessandro Canovi ha svelato tutta la verità in merito a questa faccenda, dichiarando che fra il Napoli e Thiago Motta in realtà non ci sono mai stati contatti.

Napoli-Thiago Motta: tutta una farsa? L’annuncio di Canovi

Quanto detto ieri da Canovi a Radio Punto Nuovo è importante, anche perché difatti l’agente di Thiago Motta ha svelato che il suo assistito, a differenza di quanto si è detto nel corso dell’estate, non è mai stato vicino ad approdare sulla panchina del Napoli.

Più precisamente, il procuratore dell’italo-brasiliano ha detto: “De Laurentiis disse di avere una lista di 40 allenatori, fra questi ci sarà stato anche il nome di Thiago, ma contatti reali col Napoli non ci sono mai stati. Ora bisogna avere rispetto per il lavoro di Garcia, che ha coltivato un’eredità per niente semplice”.

No al Napoli, Thiago Motta è felice a Bologna: il punto sul rinnovo

Thiago Motta è felice al Bologna, e lo ha ribadito più volte lui stesso nel corso delle scorse settimane, dimostrandolo anche avviando le dialoghi per il suo rinnovo di contratto.

Canovi ha fatto poi il punto su questa delicata situazione dicendo: “Le parti sono in contatto. Non abbiamo ancora avuto indicazioni da parte della società. Quando ci saranno interverrò io. La volontà, di ambo le parti, sembra però essere chiara”.