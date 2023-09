Milan, Theo fatto fuori: la decisione spiazza tutti

L’ultima settimana del Milan è stata sicuramente la più complicata di un inizio di stagione comunque incoraggiante, vista la disfatta nel derby ed il pareggio (immeritato) contro il Newcastle.

Ovviamente, a fronte di due risultati negativi consecutivi, Stefano Pioli è stato attaccato e preso di mira dalla critica, lui come anche le star di questo Milan, vedi Theo Hernandez ad esempio. Il terzino francese è uno degli idoli della tifoseria rossonera, ma la pessima prestazione del derby non è passata di certo inosservata.

Tante critiche sono state infatti mosse nei suoi confronti, portando il Milan a prendere una decisione clamorosa che vedrebbe lo stesso Theo Hernandez addirittura essere fatto fuori. Il motivo potrebbe far storcere il naso, ma alla fine è una scelta più che logica.

Milan, Theo silurato: scelta fatta, Pioli spiazza tutti

Dopo le due delusioni consecutive, una in Champions League e l’altra in campionato, il Milan deve rialzare immediatamente la testa e ripartire subito, così da non perdere il treno per lo scudetto.

Per farlo c’è bisogno di vincere sabato pomeriggio contro il Verona, che verrà ospitato in un San Siro, come al solito, gremito, pronto a spingere la formazione di Stefano Pioli verso, per l’appunto, una vittoria che potrebbe dare animo ad una squadra che rischia di sprofondare in un baratro, come un pò fatto l’anno scorso fra gennaio e febbraio. Per conquistare questi tre punti, dunque, il Milan avrà bisogno dell’apporto dei suoi migliori giocatori, anche se in realtà la formazione del diavolo potrebbe alla fine vedere esclusi proprio un paio di loro.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe seriamente pensando di escludere Theo Hernandez nella sfida del Milan contro il Verona. Una scelta che sicuramente farà discutere, se confermata, ma il motivo dietro questo decisione dell’allenatore rossonero può essere valido.

Milan, escluso Theo contro il Verona: il motivo

Theo Hernandez potrebbe essere uno dei grandi esclusi del Milan sabato contro il Verona. Una decisione che potrebbe far storcere il naso a moltissimi tifosi, ma che in realtà sarebbe stata meticolosamente studiata da Stefano Pioli in vista di un fittissimo calendario settembrino.

L’eventuale panchina di sabato per il terzino francese non avrebbe alcun doppio fine specifico, ma semplice rotazione alla quale l’allenatore del Milan sottoporrà anche un altro paio di suoi titolari, come ad esempio Rafael Leao e Olivier Giroud.

Milan, Theo in panchina, Maignan out: la probabile contro il Verona

Il Milan è pronto a cambiare tanto in vista del Verona. In attesa della conferenza stampa di questo pomeriggio di Stefano Pioli, che darà maggiori delucidazioni in merito a chi potrebbe scendere in campo domani, questa dovrebbe essere la probabile formazione del diavolo: