Messi, rivelazione incredibile: nessuno se lo aspettava

Svelato un incredibile segreto su Leo Messi: il campione argentino sorprende ancora una volta tutti i suoi tifosi.

Passano gli anni ma la classe di Leo Messi non sta svanendo. Se fisicamente l’ex numero 10 del Barcellona può iniziare ad accusare qualche lieve segnale di calo, il suo talento resta ancora cristallino, brillante, forse anche accresciuto dall’immenso bagaglio di esperienza che si porta dietro.

Lo ha dimostrato vincendo il Mondiale in Qatar nel 2022, quando tutti pensavano ormai fosse troppo tardi per riuscire in un’impresa di tale portata. E lo sta confermando anche in questi giorni, dal suo trasferimento in Mls. Il campione argentino è infatti riuscito ad ambientarsi a Miami senza alcuna difficoltà, dimostrando ancora una volta di essere il numero uno al mondo.

Idolo assoluto in ogni angolo del globo, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per l’Europa e l’Arabia Saudita, oggi Leo resta, nonostante i 36 anni d’età, non solo uno dei più grandi calciatori al mondo, ma anche uno dei più famosi, dei più pagati e dei più seguiti sui social.

Come di Cristiano Ronaldo, anche della Pulce si conosce tutto, qualunque tipo di segreto. Sono davvero poche le curiosità che non sono ancora state svelate. Fino a qualche giorno fa, ad esempio, non sapevamo quale fosse la sua foto profilo su WhatsApp. Adesso però anche questa informazione estremamente riservata è stata resa pubblica: e la sua scelta ha sorpreso moltissimi tifosi.

Qual è la foto profilo di Messi su WhatsApp? La risposta è incredibile

Avere accesso al numero di telefono privato di un fuoriclasse planetario come Messi è privilegio per pochi, pochissimi prescelti: i parenti, i familiari più stretti, gli amici più cari, forse il suo entourage.

Tra chi può vantarsi di essere in possesso di questo numero così prezioso ci sono però anche i suoi nipoti. Ad esempio Tomi Messi, che ha pensato bene di togliere una curiosità a tutti i propri follower e ai fan della Pulce in tutto il mondo, rendendo nota una volta per tutte la foto profilo utilizzata dal fuoriclasse argentino su WhatsApp.

Per un’icona come lui, la scelta non poteva che ricadere su uno scatto che più di tutti ha rappresentato il momento più importante della sua vita, sportiva e non solo. Leo ha infatti deciso di optare per uno scatto con il premio di miglior giocatore del Mondiale, ricevuto nella magica serata di Lusail che ha riportato l’Argentina sul tetto del mondo a distanza di 36 anni dall’ultima volta.

Tá vendo essa imagem? É a foto do Messi no WhatsApp! 📱👀 O sobrinho dele, Tomi, participou de um programa de internet e revelou a foto que o craque usa no aplicativo de mensagens! Já pensou ter o número do Messi?! 😮💬



Uno scatto molto significativo che lo vede protagonista in primo piano ma circondato dai suoi affetti più cari: non solo la moglie Antonella Roccuzzo, ma anche i suoi figli, Thiago, Mateo e Ciro, tutti bardati con la casacca dell’Argentina. Un momento unico e indimenticabile che cullerà le notti di Leo ancora a lungo. Probabilmente, per il resto della sua vita.