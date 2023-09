Futuro Vlahovic, assalto già partito: incontro con l’agente

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è tutto da scrivere: incontro con l’agente già programmato, è partito l’assalto.

L’attaccante serbo è partito molto bene in questa stagione con due gol in tre partite, al netto dell’errore dal dischetto che gli è costato il mancato gol per la terza partita di fila, contro l’Empoli. Il calciatore arrivato dalla Fiorentina per circa 80 milioni di euro è arrivato alla stagione del dentro o fuori con al Juventus.

Vlahovic dovrà imporsi come uno dei migliori attaccanti della Serie A e questa volta deve riuscirsi anche perché ha una sola competizione a disposizione e, dunque, un solo impegno.

Futuro Vlahovic: giocherà ancora alla Juventus?

Dusan Vlahovic è stato un investimento importantissimo per la Juventus. L’attaccante serbo era arrivato come uno dei migliori calciatori giovani del panorama mondiale e la cifra spesa per lui è stata incredibile. In Serie A ha fatto benissimo soprattutto con la maglia della Fiorentina ma con Massimiliano Allegri non è mai riuscito ad esprimersi ai massimi livelli.

Con il tecnico livornese ha vissuto una stagione, la scorsa, di puro odi et amo. Ha fatto bene ma non benissimo, non è mai stato contento di come Allegri faceva giocare la squadra e lo stesso allenatore gli chiedeva ogni giorno dei miglioramenti.

Questa stagione è iniziata bene, forse Allegri e Vlahovic hanno trovato un punto di incontro. E proprio da questo rapporto (e dalle sue prestazioni) dipenderà anche il futuro di Vlahovic alla Juventus.

Rinnovo Vlahovic: l’idea della Juventus

La Juventus e Dusan Vlahovic continueranno insieme a lungo. La volontà del club bianconero è quella di preservare il più a lungo possibile il talento del classe 2000. In estate si è andati vicino all’addio, con uno scambio con il Chelsea per portare Lukaku in bianconero.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, invece, negli ultimi giorni la dirigenza della Juventus e l’agente di Duan Vlahovic hanno iniziato i colloqui per il rinnovo del contratto.

La volontà della Juventus è quella di far firmare a Vlahovic un rinnovo di una sola stagione, in modo da poter spalmare il suo ingaggio a bilancio su un altro anno. Si passerebbe dal 2026 al 2027, e le cifre non sarebbero modificate. L’entourage di Vlahovic ci sta pensando.

Rinnovo Vlahovic: le cifre del suo stipendio

Il rinnovo di Dusan Vlahovic è argomento già molto caldo in casa Juventus che, però, può prendere forma a partire da ottobre.

Le cifre dello stipendio di Vlahovic – L’attaccante serbo ha un contratto monstre con la Juventus. Il suo stipendio è da 7 milioni di euro di base, ma a salire di stagione in stagione, fino al picco massimo di 12,5 nell’ultima stagione con i bianconeri.