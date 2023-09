Disastro Nazionale, pronto l’esonero: già scelto il prossimo CT

Una delle Nazionali più importanti al mondo non sta attraversando di certo uno dei momenti migliori della sua recente storia, ma il fatto è che questo periodo di regresso, se così vorremmo definirlo, va avanti da tanto, forse anche troppo, tempo.

C’è bisogno di ripartire e rialzare subito la testa, ma l’impressione è che oramai sia troppo tardi, anche perché questa svolta si sarebbe dovuta registrare mesi e mesi fa. Di chi è colpa, della squadra o del commissario tecnico?

Inutile dire che in questi casi tutte le responsabilità ricadono alla fine proprio sull’allenatore, che dopo la brutta figura di ieri sera, l’ennesima, rischia ora davvero l’esonero. Nei prossimi giorni i vertici della Federcalcio si riuniranno per valutare una volta e per tutte il suo operato, con l’ombra di un nuovo commissario tecnico che inizia a farsi sempre più ingombrante.

Ennesimo disastro della Nazionale: pronto l’esonero del CT

Vincere trofei e partite quando sei una delle prime 20 Nazionali del ranking FIFA è un obbligo, non un dovere, anche perché non è un caso se sei riuscito a rientrare nell’élite del calcio mondiale.

Alle volte, però, è giusto fare delle (clamorose) eccezioni, è questo è il caso di una delle Nazionali più vincenti della storia, che dal 2014 ad oggi non pare però essere ancora riuscita a ripartire seriamente. Dal Mondiale in Brasile ad oggi si è provato a cambiare tanto, soprattutto a livello tecnico, ma la situazione non è assolutamente cambiata, considerate le delusioni accumulate nell’ultimo periodo. L’ultima proprio ieri sera, che ha visto la Nazionale rendersi protagonista di un disastro totale, che mai come questa volta potrebbe costare la panchina al commissario tecnico, già in bilico dopo il fallimento di Qatar 2022.

La sconfitta per 4 a 1 contro il Giappone potrebbe dunque risultare essere fatale per Hans Dieter Flick, che mai come ora rischia davvero di essere esonerato dalla DFB.

Germania: Flick a rischio esonero, ma lui convinto di altro

Dopo la batosta contro il Giappone è inevitabile che la panchina di Hans Flick è tornata pericolosamente in bilico. La Germania ha bisogno di ripartire e tornare a vincere, e l’impressione è che l’ex Bayern Monaco non sia, ad oggi, il commissario tecnico giusto per farlo.

Questo almeno è quello che pensa la critica, non l’allenatore tedesco, che nel post partita di ieri ha detto: “La delusione è grande, è giusto prenderci tutte le critiche del caso. Posso però dire che stiamo lavorando bene, e che io sono l’allenatore giusto per la Germania“.

Esonero Germania: chi al posto di Flick? L’ipotesi

Qualora la Germania dovesse davvero optare per l’esonero di Hans Flick, chi potrebbe succedere all’ex Bayern Monaco nel ruolo di commissario tecnico? Ad oggi nulla ancora di concreto è stato sondato, ma l’ipotesi migliore per la DFB potrebbe essere Julian Nagelsmann, attualmente libero dopo l’ultima esperienza proprio sulla panchina del Bayern Monaco. Ripartire dalle idee di un allenatore giovane come il tedesco potrebbe essere la soluzione migliore per una Germania che ha bisogno di cambiare per ripartire. Staremo a vedere.