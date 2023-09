Verratti mai in Serie A: ora è ufficiale il suo addio

Marco Verratti è il calciatore più titolato della storia del PSG e della Ligue 1: non ha mai giocato in Serie A e ora saluta i francesi.

Il centrocampista italiano è stato uno dei più forti dell’ultimo decennio per il nostro calcio e ha fatto le fortune del PSG. È stato uno dei pochi calciatori a fare il salto di qualità diretto dalla Serie B a un club di prima fascia mondiale e ha vestito, da titolare, per 11 anni la maglia del club di Nasser Al-Khelaifi, dai momenti di primo sviluppo della società fino ai giorni più ricchi e importanti.

Il futuro di Marco Verratti non sarà al PSG. E incredibilmente non sarà nemmeno in Serie A: non ha mai giocato nella massima serie italiana, pur essendo uno dei calciatori più forti.

Calciomercato, Verratti saluta il PSG: le ultime

Marco Verratti è uscito dai piani del PSG. L’insediamento di Luis Enrique nel club parigino ha cambiato tante cose per la società francese che ha ridimensionato di gran lunga le stelle nella propria rosa. Sono andati via Lionel Messi e Neymar, rispettivamente in MLS e in Arabia Saudita, e ora sta per andare via anche Marco Verratti.

Non è scattato il feeling con Luis Enrique che sin dal primo giorno di ritiro gli ha fatto presente l’impossibilità di giocare nei suoi schemi e Verratti ha scelto di dire addio.

L’era Verratti al PSG termina dopo 11 stagioni. Si pensava ad un passaggio in Serie A per gli ultimi anni della carriera ma non c’è stata l’opportunità di acquistarlo.

Verratti va in Qatar: definito l’accordo

Marco Verratti lascia il PSG per il Qatar. Il calcio europeo perde un altro grandissimo talento che, però, non sceglie l’Arabia Saudita ma segue ancora un progetto che si avvicina a quello del suo ex presidente Nasser Al-Khelaifi.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il passaggio di Verratti all’Al Arabi è cosa fatta. Il centrocampista italiano lascia il PSG e il calcio europeo per trasferirsi in Qatar e completare lì la sua carriera.

La curiosità più interessante riguarda il suo mancato approdo in Serie A. Nei migliori anni della sua carriera tutti si aspettavano la firma con un club italiano ma sarà uno dei pochissimi a non aver mai giocato in Serie A, da italiano.

Varratti all’Al Arabi: 45 milioni al PSG

L’addio di Verratti al PSG è certezza: l’Al Arabi lo pagherà 45 milioni di euro. Il club qatariota ha soddisfatto le richieste della squadra francese che ha accettato una cifra importante per un calciatore ormai 32enne.

Verratti lascia il PSG con un doppio record difficilmente superabile: è il calciatore con più trofei nella storia del PSG e il calciatore con più trofei nella storia della Ligue 1.