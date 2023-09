Giudice Sportivo spietato dopo la rissa: 62 squalificati

Punizione esemplare, senza precedenti, per la maxi-rissa scoppiata in campo: il Giudice sportivo ha squalificato 62 giocatori

Mano pesante, anzi pesantissima, del Giudice sportivo che ha squalificato 62 giocatori, un vero e proprio record, per la maxi-rissa scoppiata in campo a pochi minuti dal termine.

E dire che si trattava di un’amichevole ma, si sa, quando a scendere in campo sono due team separati da un’acerrima rivalità, che si tratti di un match ufficiale o no, poco importa: la voglia di vincere è identica, con la conseguenza che la trance agonistica prende il sopravvento facendo perdere la testa ai giocatori.

Nel caso in questione, poi, non era un match qualsiasi bensì addirittura il ‘Derby d’Italia’. Eh sì, la maxi-rissa si è scatenata a quattro minuti dalla fine del match tra il Rovigo e il Petrarca Padova, due tra le società più blasonate del rugby nostrano, da qui la definizione, sulla falsariga delle sfide tra l’Inter e la Juventus, di ‘Derby d’Italia’ che connota i loro match.

Rugby, maxi-rissa Rovigo-Petrarca Padova: 62 squalificati

Dunque, sulla maxi-rissa scoppiata nel match di preparazione al campionato, che scatterà il prossimo 8 ottobre, Rovigo-Padova si è abbattuta la scure del Giudice sportivo che ha sanzionato 30 giocatori del Rovigo e 32 del Petrarca.

Il ‘casus belli‘ è stato un placcaggio pericoloso del mediano di mischia del Petrarca, Matteo Panunzi, su Facundo Diederich Ferrario. Nonostante il tempestivo fischio dell’arbitro, il trequarti di Rovigo ha reagito sferrando alcuni pugni all’autore del fallo ai suoi danni dando così il la a una maxi-rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori in campo.

Alla luce di quanto detto sopra, il Giudice sportivo, dopo aver attentamente vagliato il referto arbitrale, ha punito con tre settimane di squalifica i due giocatori che hanno acceso la miccia della maxi-rissa, andata in scena allo Stadio ‘Battaglini’ di Rovigo lo scorso 15 settembre. Due settimane di stop per 5 giocatori rossoblù e 6 padovani, 1 settimana di squalifica per 23 giocatori del Rugby Rovigo e 25 del Petrarca.

Insomma, tutto lo sport… è paese, verrebbe voglia di commentare parafrasando un noto proverbio. Tra l’altro, una deplorevole maxi-rissa che sporca l’immagine di uno sport famoso per il suo ‘terzo tempo’ e che, come vuole una massima inglese, è sì bestiale ma è ‘giocato da gentiluomini’ mentre il calcio sarebbe “uno sport per gentiluomini giocato da bestie’.

In fondo, non aveva tutti i torti Oscar Wilde per il quale ‘il rugby è una buona occasione per tenere lontani trenta energumeni dal centro della città‘ e, dopo quanto successo tra i campioni d’Italia del Rovigo e i loro storici rivali del Petrarca Padova, forse anche dagli stadi…