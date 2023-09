Esonero immediato: sconfitta decisiva, già scelto il sostituto

Continuano ad arrivare notizie importanti in merito ai cambi allenatore che ci sono in Italia. Perché un altro esonero è in arrivo in queste ore con la società che ha deciso di licenziarlo per un nuovo.

Una situazione particolare quella che sta vivendo il club che ora rischia addirittura di non poter competere per la Serie A, c’è il serio rischio di poter concludere la stazione con una retrocessione che sarebbe clamorosa.

Tante squadre sono in lotta per obiettivi comuni, ma molte di queste possono cambiare in corso d’opera quello che sarà poi il proprio traguardo in base a come si mette la stagione in corso. E’ il caso di un altro storico club italiano che ora vive una situazione piuttosto complicata.

Altro esonero in Italia: sconfitta decisiva

Brutte notizie che arrivato per l’allenatore e la squadra che aveva iniziato la stagione con altri obiettivi rispetto a ciò che dovrà affrontare ora. Perché ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il cambio allenatore che può arrivare proprio in queste ore. La società sta riflettendo seriamente sulla possibile svolta per dare una scossa ai ragazzi e per questo motivo a pagarne le spese potrebbe esserne proprio il tecnico con un esonero immediato.

Ancora un cambiamento in Italia dove già sono stati registrati diversi esoneri. Per questo motivo potrebbe arrivare l’ennesimo per la società che è pronta a sollevare l’attuale allenatore dall’incarico con un licenziamento immediato.

Spezia: esonero Alvini, la decisione del club

Ennesima sconfitta in Serie B che può costar caro ad Alvini con lo Spezia che pensa all’esonero. Dopo 5 partite c’è stato 1 solo punto con 4 sconfitte consecutive adesso che possono far traballare la panchina.

Alvini può essere esonerato subito dallo Spezia che andrebbe a puntare su un nuovo allenatore. Decisive queste ore con la società ligure al penultimo posto che sta decidendo che scelta prendere.

Nuovo allenatore Spezia: il sostituto di Alvini

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda lo Spezia e la scelta del nuovo allenatore. Il tecnico attuale, Alvini, è ormai pronto all’esonero e per questo motivo la società valuta quello che può essere il cambio immediato con diversi tecnici in pole.

Potrebbe tornare Luca Gotti sulla panchina dello Spezia se dovesse arrivare l’esonero di Alvini. Ma sono anche tanti altri i tecnici che possono arrivare per dare una svolta al progetto. Infatti, ci sono anche allenatori come De Rossi, Inzaghi, Ballardini e molti altri liberi pronti a firmare con un nuovo club.