Lazio: due grandi delusioni, Sarri li punisce

Non è un buon inizio di stagione quello della Lazio di Maurizio Sarri che lo scorso anno ha chiuso in Serie A con un secondo posto dietro solo al Napoli di Spalletti. Quest’anno la situazione è più complicata.

Momento particolare della squadra che non sembra rispondere ai vari meccanismi chiesti dal proprio allenatore come lo scorso anno, complice anche il fatto dei vari cambi che ci sono stati in estate con il mercato.

Adesso però ci sono degli aggiornamenti che riguardano alcuni giocatori nuovi che sono arrivati con l’allenatore che potrebbe pensare anche di punirli in vista delle prossime partite.

Lazio: i risultati deludono Sarri e la società

1 vittoria 3 sconfitte e 1 pareggio l’attuale resoconto dei risultati del club biancoceleste in Serie A che ancora non ha ottenuto una vittoria in casa. Anche in Champions League, nella prima partita del girone giocata all’Olimpico con l’Atletico Madrid, è arrivato un pareggio ma solo nei secondi finali del recupero grazie al gol del portiere Provedel che ha evitato l’ennesima sconfitta di inizio stagione.

Non è una situazione facile da gestire per Maurizio Sarri che tutto si aspettava quest’anno tranne che vedere la sua squadra al 15esimo posto dopo 5 giornate di campionato. Lo stesso anche il presidente Claudio Lotito che ha provato in tutti i modi ad accontentare l’allenatore che ora dovrà dare delle risposte con la squadra. I primi segnali però sembrano poter arrivare molto presto con dei cambiamenti importanti.

Lazio: Sarri deluso da Guendouzi e Isaksen

Tra i nuovi arrivati in casa Lazio ci sono anche gli ultimi acquisti Guendouzi e Isaksen, dove su di loro si è creata grande aspettative per le loro passate stagioni. Ecco che ora però non sembrano arrivare i risultati sperati. Perché nell’ultima partita di campionato giocata in casa col Monza è arrivato l’1-1 che ha deluso la tifoseria e il club, ma in particoalre Sarri.

L’allenatore non ha preso bene l’atteggiamento e la prestazione dei suoi ragazzi e in particolare di Guendouzi e Isaksen che non sono stati ritenuti all’altezza delle aspettative. A fine partita Sarri ha detto che loro per la Lazio al momento non sono pronti e questo potrebbe portare ad una decisione pesante.

Formazione Lazio: esclusi Guendouzi e Isaksen

Non è piaciuto l’atteggiamento dopo l’1-0 della Lazio con Sarri che ora potrebbe pensare anche di punire alcuni giocatori tra cui anche Guendouzi e Isaksen lasciandoli in panchina per le prossime partite e non dando a loro una nuova occasione di giocare titolari.