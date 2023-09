Giuntoli va all’assalto: triplo colpo in Serie A

Giuntoli e il triplo colpo in Serie A. Dopo un mercato che ha lasciato qualche dubbio, sarà il 2024 a farci comprendere il volto della Juve.

Cristiano Giuntoli ci avrà messo un solo istante a comprendere quanto diversa sia Torino da Napoli. La sacra riservatezza sabauda permette di lavorare nelle migliori condizioni. all’interno di un ambiente quasi ovattato, immerso in un cielo spesse volte plumbeo.

Il sole di Napoli, invece, regala una calda passione, quasi travolgente. Che coinvolge tutti. Il popolo napoletano che chiede del suo Napoli, quasi a voler sfamare un’endemica voglia di rivalsa che ha il volto di Diego Armando Maradona. Il nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus ci avrà messo il medesimo istante anche a comprendere come il suo lavoro sia monitorato in maniera asfissiante.

Probabilmente nei primi due mesi di Juventus gli articoli che lo hanno riguardato avranno doppiato quelli che sono stati scritti nell’arco della sua intera carriera dirigenziale. Perché la Juventus è anche questo. Nel bene e nel male. Ed in questi giorni gli articoli su Giuntoli sembrano proliferare ovunque, con giudizi diversi sul suo operato durante il calciomercato che si è appena concluso. Tutti, ora, lo aspettano al varco. Nel 2024.

Giuntoli e il triplo colpo in Serie A

Il 2024. Per gli esperti di mercato nostrani sarà l’anno di Cristiano Giuntoli, ovvero il momento in cui verrà messo a terra il suo piano di rafforzamento della Juventus, sempre secondo i nuovi dettami della proprietà.

Gli obiettivi sono diversi e costruiscono già la Juventus del prossimo futuro, quella che ha già visto volti importanti andare via nell’ultima sessione di mercato ed altrettanti, e forse anche di più, che saluteranno al termine della stagione appena iniziata. Tre nomi sono già presenti nella lista del numero uno del mercato bianconero e per il primo non vi è nemmeno necessità di cambiare città.

Il difensore, e capitano del Torino, Alessandro Buongiorno, classe 1999, è l’obiettivo per rafforzare, e ringiovanire, la difesa bianconera. Per ragioni facilmente comprensibili, l’obiettivo più difficile da raggiungere, ma Giuntoli ci proverà. Così come proverà ad avvicinarsi al centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, classe 1998, altro profilo carissimo e seguitissimo da diversi club italiani e non soltanto.

Il centrocampista offensivo dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, classe 2003, è un profilo giuntoliano per eccellenza e forse l’obiettivo primario della società bianconera. Tre colpi di qualità che, al di là delle singole difficoltà di poter anche soltanto intavolare delle trattative, potrebbero prevedere investimenti importanti che andranno finanziati con cessioni di pari livello, al fine di tenere sempre la barra dritta, secondo i nuovi dettami della proprietà.

Ora lo attendono tutti al varco. Il 2024 sarà il suo anno, secondo tanti. Anche secondo Cristiano Giuntoli?

