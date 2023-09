Manuela Brit è uno schianto: scatto da capogiro

Manuela Brit riscuote sempre maggiore successo sui social grazie alla sua bellezza e al fisico perfetto: scopriamo qualcosa di più su di lei.

Fisico perfetto, viso dai lineamenti gentili, stile ed eleganza nel vestire, bravura nel comunicare sui social. Sono questi gli ingredienti del successo di Manuela Brit, influencer molto popolare a livello internazionale, ma forse ancora poco nota in Italia.

Il suo profilo Instagram, comunque, non mente, con 1,8 milioni di follower che la seguono assiduamente sul celebre social network. Come ha fatto a raggiungere simili numeri ancora così giovane?

Merito, innanzitutto, della sua capacità di comunicare ma anche nel modo in cui ha costruito il suo brand. Manuela Brit è infatti un’influencer specializzata sul fitness e la palestra, che su Instagram pubblica consigli e contenuti relativi ai suoi workout, spiegando ai suoi tanti follower come vivere una vita sana. È la fondatrice del progetto Live Fit, ma è anche testimonial per la marca di abbigliamento sportivo Bo+Tee, e ha una linea di merchandising tutta sua, che contribuisce ulteriormente alle sue entrate.

È nata negli Stati Uniti il 27 gennaio 1994, e ha quindi 29 anni. Quando ne aveva solo 21 ha ottenuto la qualifica di personal trainer, ma accanto a questa carriera ha portato avanti anche quella di modella, apparendo già nel 2017 sulla copertina di ‘GQ Australia’. Nel frattempo, la sua fama sui social ha continuato a crescere, facendola diventare una delle più note influencer del mondo del fitness prima ancora di compiere 30 anni.

Manuela Brit, fisico perfetto e stile impareggiabile per la star del workout

Palestra, ma non solo. Su Instagram la giovane influencer americana parla anche di nutrizione, meditazione e di tutto ciò che sta attorno al vivere una vita sana ed equilibrata. Risultati che si vedono anche su di lei, sempre molto solare e con un fisico assolutamente invidiabile.

E infatti sul suo profilo personale non mostra solo contenuti sul fitness in senso stretto, ma molto della sua attività di modella e indossatrice, soprattutto di costumi da bagno e lingerie.

Quindi non c’è bisogno di essere dei fissati della palestra per seguirla su Instagram, dato che in realtà Manuela Brit sfoggia spesso abiti da sera o completi sportivi. Rivelando, in entrambi i casi, un gusto nel vestire e una naturale eleganza che lasciano senza parole i suoi numerosi fan. Se ancora non siete tra questi, probabilmente lo diventerete presto anche voi.